Саша Бо відверто зізнавалась, що невеликі корективи приносять їй радість та задоволення в сірі будні. 24 Канал розповість, які саме операції та процедури перенесла блогерка.

До слова Працювала на пропагандистських каналах: що відомо про ведучу Ангеліну Пичик

Саша Бо народилась в Івано-Франківську. Під час навчання, приблизно у 2016 році, вона почала вести блог в інстаграмі. З кожним роком він ставав все популярнішим. Такий вигляд зірка інстаграму мала у 2019 році.



Саша Бо у 2019 / Фото з інстаграму блогерки



Саша Бо показала себе у школі / Фото з інстаграму блогерки

Відомо, що Саша Бо вдавалась до ін'єкцій краси: колола філери в губи та підборіддя, а також ботокс.

У 2021 році блогерка наважилась на серйозне хірургічне втручання і зробила ринопластику (зміна форми носа) та септопластику (відновлення викривленої носової перегородки) та нижню блефаропластику (усунення мішків під очима).



Саша Бо до та після ринопластики / Фото з інстаграму блогерки

Цю операцію вона зробила не тільки з естетичних міркувань, але й задля того, щоб позбутися проблем з диханням.



Саша Бо після ринопластики / Фото з інстаграму блогерки

Восени того самого року Саша Бо зізналась, що зробила мамопластику – операцію зі збільшення грудей. Вона змінила розмір до третього.



Саша Бо про операцію / Фото з інстаграму блогерки

У 2023 році Саша Бо знову лягла під ніж хірурга. Вона зробила булхорн – це операція, під час якої лікарі скорочують відстань між носом і верхньою губою. Таким чином губа стає візуально більшою. Після цієї маніпуляції блогерка відмовилась від філерів.

Я дуже тішусь, що свого часу повністю вивела філери з обличчя. Ні краплі не залишилось. З підборіддям були питання, яке я вирішила ботоксом. Тепер м'язи підборіддя заблоковані й більше не робиться "ж*пка",

– ділилась Олександра.



Саша Бо до та після операції булхорн / Фото з інстаграму блогерки



Саша Бо до та після операції / Фото з інстаграму блогерки

Нещодавно Саша Бо стикнулась з хвилею хейту через зовнішність. Користувачів збентежив вигляд її очей та брів на нових фото, тому вони запідозрили, що блогерка зробила ще одну операцію.

Згодом Олександра розповіла, що зробила ендоскопічну підтяжку середньої та нижньої частини обличчя. Реабілітація була складною: у неї стався реактивний набряк.

Все, що ви мені пишете за очі та брови – це тимчасове явище, і мені потрібен час на повне відновлення. Хтось обирає шлях природності, а хтось вносить маленькі корективи, які особисто приносять більше радості у сірі будні,

– пояснювала Саша Бо.



Саша Бо про підтяжку / Фото з інстаграму блогерки



Саша Бо до і після підтяжки / Фото з інстаграму блогерки

Раніше ми розповідали про те, як до пластичних операцій виглядала Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка.