Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал РБК-Україна LIFE.
Не пропустіть Не німецьке: Олег Винник відповів, яке у нього громадянство
Олег Винник заявив, що 64 зі 115 його пісень написані російською мовою, і додав, що відмовлятися від них не збиратися, адже люди нібито просять не перекладати ці треки.
Дружина Винника Таюна поділилась, що з народження розмовляла українською мовою, через що її цькували.
Ворог може говорити не тільки російською мовою. І українською в спину дають. Тому це не мова ворог,
– сказала вона.
Співак вважає, що заборона на спілкування російською мовою була б недоречна.
Разом із дружиною Винник почав спекулювати на темі російськомовних військових. Однак журналістка наголосила, що наші захисники та захисниці роблять максимум на фронті, а мінімум цивільних українців – говорити українською.
Водночас Олег зазначив, що має бути державна мова, і пригадав, що раніше виступав за те, щоб весь контент в Україні був україномовним.
Але є інша справа – не забороняти іншу мову. Хто хоче – вивчайте російську мову, відкривайте приватні школи. Це дуже добре. Тим паче в Україні величезний відсоток людей розмовляв і досі розмовляє російською мовою. Це слов'яни. Це болюча тема, але не може такого бути, щоб тоді, коли у нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а інша нація, Росія. І навіть не Росія, а Путін, влада,
– заявив Винник.
Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн
Олег Винник продовжує співати російською
Нещодавно Олег Винник опублікував у тікток відео під пісню "Ніно", написану російською мовою.
14 лютого співак виступав у Празі, де виконував як україномовний, так і російськомовний репертуар.
Раніше Винник говорив, що не буде перекладати свої старі треки, але й не співатиме їх на концертах.