Олег Винник заявив, що є громадянином України й резидентом Німеччини, де проживає з 2000 року.
Як люди можуть не розуміти слово "резидент"? Вони його плутають з громадянством. Це абсолютно різні речі. Я навіть не думав раніше, що людина може сплутати дві речі – резидент і громадянство,
– сказав він.
Для довідки! Резиденти – це люди, які законно постійно проживають в одній країні, але є громадянами іншої.
За словами співака, вони з дружиною Таюне здали свої внутрішні паспорти у паспортний стіл в Україні, адже, як зазначив Винник, він став на постійний облік в українському посольстві у Берліні.
Тому що я приїжджав до України автівкою. Якщо ти автівкою приїздиш, то через два тижні маєш вивезти її з України, якщо ти не стоїш на постійному обліку. Моя автівка стояла в Україні по 2-3 місяці, я перебував там через роботу,
– пояснив співак.
Винник розповів, що з 2009 року може отримати громадянство Німеччини, але не зробив цього і наразі не планує.
Коли Олег Винник виїхав з України та що відомо про його зникнення?
Нагадаємо, що Олег Винник виїхав з України на початку лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Після цього він зник з інформаційного простору.
Своє перше інтерв'ю співак дав улітку 2023 року. Винник розповів, що виїхав з України на законних підставах, адже є резидентом Німеччини.
У серпні 2024 року Винник анонсував вихід нової пісні "Мої люди". Згодом він записав відео на балконі. Співак показав домашній город, звернувся до ЗСУ і "передав ковток свіжого повітря" з Німеччини, чим розлютив українців.
Пізніше співак заявив, що нікуди не втікав і продовжує допомагати українському війську. Проте його і зараз критикують, зокрема через те, що співає російськомовні пісні на концертах.