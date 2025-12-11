Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал РБК-Україна LIFE.

Олег Винник заявив, що є громадянином України й резидентом Німеччини, де проживає з 2000 року.

Як люди можуть не розуміти слово "резидент"? Вони його плутають з громадянством. Це абсолютно різні речі. Я навіть не думав раніше, що людина може сплутати дві речі – резидент і громадянство,

– сказав він.

Для довідки! Резиденти – це люди, які законно постійно проживають в одній країні, але є громадянами іншої.

За словами співака, вони з дружиною Таюне здали свої внутрішні паспорти у паспортний стіл в Україні, адже, як зазначив Винник, він став на постійний облік в українському посольстві у Берліні.

Тому що я приїжджав до України автівкою. Якщо ти автівкою приїздиш, то через два тижні маєш вивезти її з України, якщо ти не стоїш на постійному обліку. Моя автівка стояла в Україні по 2-3 місяці, я перебував там через роботу,

– пояснив співак.

Винник розповів, що з 2009 року може отримати громадянство Німеччини, але не зробив цього і наразі не планує.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

