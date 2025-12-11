Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал РБК-Украина LIFE.
Читайте также После слухов о провале: Олег Винник сделал громкое заявление о своих концертах в Европе
Олег Винник заявил, что является гражданином Украины и резидентом Германии, где проживает с 2000 года.
Как люди могут не понимать слово "резидент"? Они его путают с гражданством. Это совершенно разные вещи. Я даже не думал раньше, что человек может спутать две вещи – резидент и гражданство,
– сказал он.
Для справки! Резиденты – это люди, которые законно постоянно проживают в одной стране, но являются гражданами другой.
По словам певца, они с женой Таюне сдали свои внутренние паспорта в паспортный стол в Украине, ведь, как отметил Винник, он стал на постоянный учет в украинском посольстве в Берлине.
Потому что я приезжал в Украину на машине. Если ты машиной приезжаешь, то через две недели должен вывезти ее из Украины, если ты не стоишь на постоянном учете. Моя машина стояла в Украине по 2-3 месяца, я находился там из-за работы,
– объяснил певец.
Винник рассказал, что с 2009 года может получить гражданство Германии, но не сделал этого и пока не планирует.
Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн
Когда Олег Винник выехал из Украины и что известно о его исчезновении?
Напомним, что Олег Винник выехал из Украины в начале февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. После этого он исчез из информационного пространства.
Свое первое интервью певец дал летом 2023 года. Винник рассказал, что выехал из Украины на законных основаниях, ведь является резидентом Германии.
В августе 2024 года Винник анонсировал выход новой песни "Мои люди". Впоследствии он записал видео на балконе. Певец показал домашний огород, обратился к ВСУ и "передал глоток свежего воздуха" из Германии, чем разозлил украинцев.
Позже певец заявил, что никуда не убегал и продолжает помогать украинской армии. Однако его и сейчас критикуют, в частности из-за того, что поет русскоязычные песни на концертах.