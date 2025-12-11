Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал РБК-Украина LIFE.

Олег Винник заявил, что является гражданином Украины и резидентом Германии, где проживает с 2000 года.

Как люди могут не понимать слово "резидент"? Они его путают с гражданством. Это совершенно разные вещи. Я даже не думал раньше, что человек может спутать две вещи – резидент и гражданство,

– сказал он.

Для справки! Резиденты – это люди, которые законно постоянно проживают в одной стране, но являются гражданами другой.

По словам певца, они с женой Таюне сдали свои внутренние паспорта в паспортный стол в Украине, ведь, как отметил Винник, он стал на постоянный учет в украинском посольстве в Берлине.

Потому что я приезжал в Украину на машине. Если ты машиной приезжаешь, то через две недели должен вывезти ее из Украины, если ты не стоишь на постоянном учете. Моя машина стояла в Украине по 2-3 месяца, я находился там из-за работы,

– объяснил певец.

Винник рассказал, что с 2009 года может получить гражданство Германии, но не сделал этого и пока не планирует.

