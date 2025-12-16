Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Бабича. Тепер блогер офіційно став росіянином.
Артур Бабич опублікував фотографію, де тримає російський паспорт і усміхається. Блогер радий, що став росіянином, попри те, що його Батьківщина щодня страждає від російських ракет і дронів.
Це був непростий шлях, але він багато чого мене навчив. Для мене це не просто документ – це про людей поряд і країну, яку я вибрав і вважаю своїм домом. Я вдячний за все, що пройшов, і йду далі вже спокійніше та впевненіше,
– написав він.
Артур Бабич з російським паспортом / Фото з телеграм-каналу блогера
Нагадаємо, що в березні Бабич поділився, що подав документи на отримання російського громадянства. Тепер блогер змушений дотримуватися всіх законів Росії, зокрема може піти на війну проти України.
Що відомо про Артура Бабича?
У 2018 році Артур Бабич створив акаунт у Musical.ly (тепер TikTok) і почав знімати гумористичні відео.
У 2020 році хлопець отримав запрошення стати учасником російського тіктокерського будинку Dream Team House, одним із засновників якого є блогер Данило Мілохін, і переїхав до Москви.
Того ж року Бабич розпочав музичну кар'єру.
Після початку повномасштабного вторгнення Артур виїхав до США й обрав позицію "голуба миру". У 2023 році блогера звинуватили у "дискредитації ЗС РФ", адже під час стріму він жартома виконав Гімн України.
У вересні 2024 року Бабич заявив, що хотів би повернутися в Росію, і що готовий відмовитися від українського громадянства заради російського. Ба більше, блогер зазначив, що готовий служити у війську.