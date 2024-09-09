24-річний блогер Артур Бабіч дав інтерв'ю путіністці, яке вийшло на ютубі, передає Show 24. Там він цинічно розповів про своє бажання повернутися в Росію – країну-агресора, що вкрай часто обстрілює його рідне місто Кривий Ріг.

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Я б хотів повернутися в Росію. Це перша моя думка, з якою я прокидаюся щодня,

– сказав блогер.

Артур Бабіч додав, що готовий відмовитися від українського громадянства та отримати російський паспорт. Адже він саме в Росії "хотів жити все життя" і зробив цей вибір вже давно. Блогер заявив, що він не зважатиме на хейт з боку українців.

Крім того, Бабіч стверджує, що готовий дотримуватися законів російського режиму та служити в армії. Він навіть не оминає питання мобілізації, а отже не цурається воювати проти України.

"Коли я отримаю паспорт, я приймаю всі закони й погоджуюся з ними. Мій батько служив, ось такий мужик виріс", – аргументував свою думку блогер.

Артур Бабіч народився у Кривому Розі й здобув популярність в Україні. Ще до повномасштабного вторгнення він виїхав у Росію, де продовжив будувати свою кар'єру. Після 24 лютого 2022 Бабіч виїхав у США: він замовчував геноцид та дотримувався позиції "голуба миру". У 2023 році його звинуватили у "дискредитації ЗС РФ" через те, що на одному зі стрімів він жартома співав гімн України.