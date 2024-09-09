Так, поки на Україну летять російські ракети, Тодоренко веселиться, насолоджується життям і зовсім не думає про те, що відбувається у її рідній країні. Зазначимо, що сама Регіна родом з Одеси.

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У телеграмі телеведуча поділилася враженнями після концерту Тімберлейка, тепер вона навіть мріє познайомилися з режисером, який працює над шоу музиканта. Вразив Тодоренко й професіоналізм Джастіна.

Враження не передати словами, спогади залишаться зі мною на все життя. Це був найкращий концерт у моєму житті. Я плакала від щастя, коли він співав у мене на долоні,

– поділилася Регіна.

Регіна Тодоренко на концерті Тімберлейка: відео з телеграму

На відео видно, що українська зрадниця стоїть біля самої сцени, підспівує пісні Тімберлейка та виглядає щасливою. Ймовірно, до Франції Тодоренко поїхали без чоловіка – російського співака Влада Топалова та дітей.

Схоже, Регіна Тодоренко проживає своє найкраще життя, поки в Україні триває кривава війна, яку розпочала Росія. Кожного дня гинуть українські військові, цивільні люди, зокрема й діти. Рідне місто ведучої – Одеса також не один раз вже страждала від російських ракет та шахедів.

Регіна Тодоренко замовчує війну в Україні

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року були введені санкції проти Регіни Тодоренко. Діятимуть ці обмеження п'ять років. Зокрема, ведучій не можна вивозити з України капітал, а всі її активи заблоковані. Вже у березні цього року запроданка отримала російське громадянство. Рідні зрадниці, до речі, живуть в Україні.