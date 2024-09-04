Андрій Молочний родом із Житомирщини, а вищу освіту здобував у столиці. У студентські роки був активним учасником КВК, а пізніше став одним з ініціаторів створення української версії російського шоу "Comedy Club". Попри те, що проєкт не так довго проіснував в українському просторі, а Молочний пробував трансформувати його під інші версії, актор свою основну діяльність все ж проявляв в Москві. Якими українофобними заявами "прославився" зрадник, чи пробував зв'язатись із Сергієм Притулою та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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"Файна Юкрайна" й особлива тяга до російського

У 2008 році Молочний став співпродюсером легендарного українського проєкту "Файна Юкрайна". Тандем Молочного і Притули одразу полюбився публіці. Загалом відзнято 100 випусків, а саме скетч-шоу стало одним із найкращих за показниками на пострадянському просторі.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото "Новий канал"

Після того як проєкт закрили, у 2011 році Андрій випустив програму "Рюрікі", а пізніше його можна було побачити у російському комедійному телесеріалі "Москвичі".

Однак ця новина зовсім не стала несподіванкою, адже зрадник давно проявляв особливу любов не тільки до російського контенту, а й до пропаганди.

Проросійські наративи Молочного

Ще в той час, коли Молочний був резидентом "Comedy Club UA", він дозволяв собі низькопробні жарти про Україну та рідну мову. Під час одного виступу зрадник назвав українців, які перебувають за кордоном, "недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери". Українську мову він же вважає "нерозвиненою" і її недоцільно використовувати у дубляжі чи наукових проєктах, бо вона звучить лиш у "сільськогосподарському середовищі".

У 2014 році комік переїхав до Росії, а за декілька років оскандалився заявою про "натовпи фашистів" у Києві.

Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну,

– написав Молочний.

Андрій Молочний про Україну / Скриншот з інстаграму зрадника

Коли почалась повномасштабна війна, комік чомусь став не особливо активним у соцмережах. Але все ж продовжив тримати рівень свого українофобства. Зокрема, він висловив невимовне хвилювання щодо долі Києво-Печерської лаври та діяльності московського патріархату в Україні. До слова, нещодавно Володимир Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП.

Виселення ченців із монастиря Києво-Печерської Лаври – це випробування для всього Православ'я. Тим, хто ще може щось змінити, – зупиніться. Одумайтеся. Схаменіться. Не допустіть цієї духовної катастрофи! Православні, благайте Бога про збереження монастиря та ченців Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври,

– запевнив комік.

Молочний висловився про виселення московського патріархату / Скриншот з інстаграму

У 2023 році Сергій Притула, який тривалий час співпрацював з Андрієм Молочним, заявив, що йому невідомо про те, де знаходиться актор. Він розповів, що у 2022 році між ними сталась доволі дивна розмова, однак у подробиці волонтер вдаватись не став.

Де зараз і чим займається зрадник Андрій Молочний

Як відомо, зрадник одружений та виховує чотирьох синів й одну доньку. Сьогодні його кар'єра та життя проходять на території країни-агресорки. Молочний активно виступає, розважає росіян на корпоративах і час від часу з'являється у випусках місцевого "Comedy Club", однак свої соцмережі він приховав.

Такими вчинками він тільки повторно підтвердив свою роль "путініста" та зрадника України. Йому байдуже на те, що податки, які він сплачує Росії, ідуть на ракети, які обстрілюють його Батьківщину, його рідне місто.