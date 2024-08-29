Ян родом із Краматорська Донецької області. Коли російські війська у 2014 році розв'язали війну на Донбасі, то хлопець із родиною покинув рідне місто. На той час юнак захоплювався створенням мінімультфільмів за допомогою іграшок і фотографій, але життя в українській столиці почало поступово змінювати Гордієнка. Як звичайний хлопець став знаменитим блогером, чому орієнтувався на Росію та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

До теми Фіналіст "Голосу країни", який не надихається темою війни: де зараз співак Андрій Хайат

Блогерство та заробіток

У 2014 році Ян створив власний канал на ютубі. Спершу він знімав ролики Vine, а згодом змінив формат. У підлітковому віці хлопець надихався російськомовними блогерами – Сашею Спілберг і Ромою Жолудем. За два роки юна зірка посідала третю сходинку серед найпопулярніших російськомовних блогерів у соцмережі X (колись – Twitter).

У 2017 році був у топі найпопулярніших ютуб-блогерів у Росії. Відзначимо, що за час блогерської діяльності Ян був учасником чималої кількості російських проєктів.

До прикладу, блогер досі зберігає на сторінці в інстаграмі відео з Павлом Волею, резидентом російського ComedyClub.

Гордієнко також знявся у фільмі "Ёлки 5" та "Зламати блогерів". Був учасником кількох ютубних шоу, а у 2019 році долучився до проєкту Сбербанку "Кино – #этомое". За рік став ведучим нового сезону "Орел і решка" разом із російською блогеркою, яка має українське походження, Юлією Коваль. Але за деякий час почалась пандемія коронавірусу й шоу розірвало контракт із блогером.

Ян Гордієнко – "Орел і решка": дивіться відео онлайн

Для видання Forbes YanGo поділився, скільки йому доводилось заробляти зі свого блогу на ютубі. Одна з найбільших інтеграцій принесла хлопцю $95 000. До слова, сьогодні на канал хлопця підписано 4,43 мільйона людей, однак останнє відео вийшло декілька років тому.

Як розповідав Ян, у 2018 році він переїхав з Москви до Києва та закинув канал. Йому стало просто не цікаво там працювати. За два роки до юнака звернулась компанія, яка запропонувала "реанімувати" популярність. Поступово вдалось повернути колишній успіх, але Гордієнко скаржився, що робота забирає всі сили, тому канал знову на паузі.

До слова, у 2018 році Ян навіть знявся у кліпі української співачки Христини Соловій.

Христина Соловій & YanGo – Шкідлива звичка: дивіться відео онлайн

Пізніше блогер став послом знаменитих брендів, як Calvin Klein та Nike.

Особисте життя

Тривалий час Гордієнко зустрічався з моделлю Валерією Руденко. Спілкування між молодими людьми зав'язалось після того, як дівчина відповіла хлопцю на сторіс в інстаграмі. Коли почалась пандемія Ян допоміг Валерії приїхати з Австрії до України, а на той час модель не мала де жити, тому оселилась у блогера.

Катерина Осадча, Ян Гордієнко та Валерія Руденко / Фото з інстаграму "Світського життя"

Роман закоханих тривав два роки, а розійшлись вони перед початком повномасштабної війни. Як зазначає Руденко, ініціатором розриву став хлопець. Сьогодні вони спілкуються як друзі. За словами дівчини, серце блогера вільне.

Куди зник YanGo і чим зараз займається

Після 24 лютого 2022 року блогер підтримав Україну та засудив дії російського агресора. Коли 8 квітня росіяни вдарили по вокзалу в Краматорську, хлопець записав емоційне відео.

Ян Гордієнко про обстріл вокзалу в Краматорську: дивіться відео онлайн

Після цього Гордієнко почав все рідше з'являтись у публічній площині. Якщо брати до уваги світлини хлопця, які він публікує в інстаграмі, то можна стверджувати, що блогер виїхав з України та зараз проживає в США.

Крім того, Ян не втомлюється ділитись фотографіями з подорожей. Хлопець не публікує інформації про події в Україні, благодійні заходи чи допомогу ЗСУ. Зазначимо, що на інстаграм Гордієнка підписано 3,2 мільйона людей. Також невідомо чим юнак зараз займається.

Ймовірно, за який час YanGo захоче повернутись до блогерської діяльності, адже шанувальники під дописами залишають чимало коментарів із питанням: "А що з блогом?"