Андрій Хайат, більш відомий як Khayat або Хайат, родом зі Знам'янки Кіровоградської області. Хлопець закінчив педагогічний університет, але вибрав зіркову кар'єру. Дізнавайтесь у матеріалі Show 24, де зараз співак Khayat і чим планує вражати.

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"Голос країни" та Євробачення

У 2018 році хлопець випустив дебютну пісню під назвою Devochka. Того ж року рекорд-лейбл Masterskaya оприлюднив добірку пісень, які написали молоді виконавці, й до цього списку потрапив трек Хайата.

За рік Андрій вирішив піти на кастинг вокального шоу "Голос країни" із піснею "У кінці греблі шумлять верби". Виконавець вразив усіх своїм вокалом і потрапив до команди Тіни Кароль.

Андрій Хайат (KHAYAT) – "В кінці греблі шумлять верби": дивіть відео онлайн

Крок за кроком Хайат дійшов до фіналу. У другому етапі заспівав із Тіною пісню "Ніч яка місячна", але за результатами посів всього лиш третє місце.

Тіна Кароль, Андрій Хайaт – "Ніч яка місячна": дивіться відео онлайн

Того ж року співак виявив бажання представляти Україну на Євробаченні. Він подався до Нацвідбору та посів п'яте місце. У 2020 році вирішив знову спробувати власні сили на відборі та дійшов до фіналу. Букмекери давали Хайату високі шанси на перемогу, але виконавцю так і не вдалось реалізувати виграшні прогнози.

KHAYAT – CALL FOR LOVE – фінал Національного відбору на Євробачення-2020: дивіться відео онлайн

Пізніше виконавець випустив альбом Khmil' та Ultra. Усі треки розповідають про власні переживання Khayat і його досвід.

Особисте життя

Співака можна назвати справжнім кар'єристом. Коли Хайат прийняв рішення, що йде на "Голос країни", він розстався з дівчиною, щоб більше часу приділити роботі.

У програмі "Зірковий шлях" чоловік розповів, що завжди обиратиме кар'єру.

Я навіть своїй родині говорю, що якщо коли-небудь буде стояти вибір між особистим і роботою, я завжди буду обирати роботу,

– сказав Khayat.

Водночас Андрій не відкидає на останнє місце тему сім'ї. Він запевняє, що це важливий аспект життя, адже його батьки розлучились, коли Хайату було 7 років.

Чи зайняте сьогодні серце співака справжня загадка. Виконавець не підіймає цю тему в публічній площині.

Де зараз Khayat і чим займається

Співак живе і працює в Києві. З початком повномасштабного вторгнення чоловік обрав собі роль волонтера у рідній Знам'янці, а потім повернувся до творчості.

Тоді Khayat виконував пісню "Зорепад", яка містить у собі тему ностальгії. Однак виконавець в коментарі "Сніданку з 1+1" запевнив, що війна його не надихає.

"Мене війна не надихає. Я не можу сказати, що у мене якийсь творчий потік через неї. Я зараз пишу пісні, у яких немає слів "війна", "смерть", "кулі", бо вважаю, що музика, коли створена в часі, несе лише один, певний сенс. Але якщо ти послухаєш пісню через 5 років – вона набуватиме зовсім іншого наповнення. І мені хочеться, щоб люди, які слухали музику, не думали лише про війну, а бачили також і свої особисті історії", – прокоментував KHAYAT.

KHAYAT – Зорепад: дивіться відео онлайн

Минулої осені співак презентував пісню "Де ти?". Це один із синглів, який має увійти до нового альбому. До слова, його реліз запланований на осінь цього року. У коментарі під треком йдеться, що це рефлексія надлому та внутрішнього хаосу, який колись накриває усіх тих, хто хоча б раз у житті перебував у стосунках.

KHAYAT – Де ти?: дивіться відео онлайн

Тож палкі шанувальники з нетерпінням можуть очікувати на новий альбом, який має відкрити співака з нової сторони. Ба більше, це буде навіть трансформація звичної творчості.