Майбутня зірка народилась в родині моряка та до семи років жила на Чукотці. Згодом сім'я перебралась до Євпаторії, Крим. З 12 років Павло грав у театрі "Золотий ключик". Тоді юнак ще не здогадувався, що саме ця подія почала прокладати його шлях у шоубізнес. Де зараз Павло Костіцин та що він ховає за сімома замками, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

До теми Призупинив співочу кар'єру та добровільно вступив до лав ЗСУ: де зараз репер YARMAK

Шлях до містики

У 23 роки ведучий переїхав до Києва та закінчив Театральний інститут імені Карпенка-Карого. Тоді у його житті почнеться тотальне захоплення журналістикою, а з 1997 року обійматиме посаду інформаційного відділу "Наше радіо", а з часом навіть став програмним директором.

Згодом чоловік працював на телеканалі "Інтер", де був художнім керівником і режисером-постановником. Пізніше заробив статус улюблениця жіночих сердець завдяки посаді ведучого програм "Перехрестя кохання" та "Кохання з першого погляду".

Павло Костіцин і Катерина Виноградова про програму "Кохання з першого погляду": дивіться відео онлайн

З 2005 по 2007 роки був обличчям проєкту "Ігри патріотів", а згодом став незмінним ведучим програм "Битва екстрасенсів" і "Містичні історії" на телеканалі СТБ. Його харизматична вдача завжди заворожувала та приковувала погляди глядачів до телеекранів.

Сам Костіцин також зізнався у коментарі для сайту СТБ, що в нього сильна інтуїція.

У мене сильна інтуїція. Бачу віщі сни, фіксую, які з них збуваються. Знаю напевно, що став краще розбиратися в людях,

– розповідав ведучий.

До слова, із 2009 року чоловік був незмінним ведучим церемонії "Фаворити успіху".

Особисте життя

Як відомо, Костіцин перебуває у статусі холостяка. В одному з інтерв'ю ведучий ділився про болючий досвід у любовних стосунках. У його житті стався розрив із дівчиною, з якою разом пробув у відносинах 6,5 років. Після цієї історії Павло зневірився у коханні.

Однак у публічному середовищі майже немає інформації про інші деталі особистого життя містичного ведучого, адже він тримає його за сімома замками.

Але одного разу на українському телебаченні розгорілись чутки про роман між Костіциним і ведучою Надією Матвєєвою.

У 2015 році дует ведучих оголосив нібито про свої "заручини". Згодом пару почали все частіше бачити разом на світських заходах. На одному з них Надія навіть приміряла весільну сукню. Але за короткий проміжок часу любовна історія різко припинилась, а публіка перевела ці події просто в жарт.

Куди зник Павло Костіцин

За дивним збігом обставин, після початку повномасштабної війни телеведучий раптово зник з інформаційного простору. Костіцин перестав вести соцмережі, а його програму "Містичні історії" тепер веде український актор Тарас Цимбалюк.

Ба більше, користувачі під дописами Костіцина залишають повідомлення із питаннями, куди він зник. Чоловік жодним чином не висловився на тему війни, не підтримав українців, а просто зник без будь-яких пояснень.

Чи можна таке зникнення пов'язати з містикою – питання лишається відкритим.