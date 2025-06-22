Будущая звезда родилась в семье моряка и до семи лет жила на Чукотке. Впоследствии семья перебралась в Евпаторию, Крым. С 12 лет Павел играл в театре "Золотой ключик". Тогда юноша еще не догадывался, что именно это событие начало прокладывать его путь в шоу-бизнес. Где сейчас Павел Костицын и что он прячет за семью замками, узнавайте в материале Show 24.

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Путь к мистике

В 23 года ведущий переехал в Киев, где закончил обучение в театральном институте имени Карпенко-Карого. Это стало началом его глубокого увлечения журналистикой. В 1997 году он присоединился к информационному отделу "Нашего радио" и впоследствии занял должность программного директора.

Впоследствии мужчина работал на телеканале "Интер", где был художественным руководителем и режиссером-постановщиком. Позже заработал статус любимца женских сердец благодаря должности ведущего программ "Перекресток любви" и "Любовь с первого взгляда".

Павел Костицын и Екатерина Виноградова о программе "Любовь с первого взгляда": смотрите видео онлайн

С 2005 по 2007 годы был лицом проекта "Игры патриотов", а впоследствии стал неизменным ведущим программ "Битва экстрасенсов" и "Мистические истории" на телеканале СТБ. Его харизматичный характер всегда завораживал и приковывал взгляды зрителей к телеэкранам.

Сам Костицын также признался в комментарии для сайта СТБ, что у него сильная интуиция.

У меня сильная интуиция. Вижу вещие сны, фиксирую, которые из них сбываются. Знаю наверняка, что стал лучше разбираться в людях,

– рассказывал ведущий.

К слову, с 2009 года мужчина был неизменным ведущим церемонии "Фавориты успеха".

Личная жизнь

Как известно, Костицын находится в статусе холостяка. В одном из интервью ведущий делился о болезненном опыте в любовных отношениях. Он рассказал, что пережил болезненный разрыв после 6,5-летних отношений, который глубоко повлиял на его взгляды на любовь. После этого опыта Павел разуверился в любви.

Однако в публичной среде почти нет информации о других деталях личной жизни мистического ведущего, ведь он держит ее за семью замками.

Но однажды на украинском телевидении разгорелись слухи о романе между Костицыным и ведущей Надеждой Матвеевой.

В 2015 году дуэт ведущих объявил якобы о своей "помолвке". Впоследствии пару стали все чаще видеть вместе на светских мероприятиях. На одном из них Надежда даже примерила свадебное платье. Но за короткий промежуток времени любовная история резко прекратилась, а публика перевела эти события просто в шутку.

Куда исчез Павел Костицын

По странному стечению обстоятельств, после начала полномасштабной войны телеведущий внезапно исчез из информационного пространства. Костицын перестал вести соцсети. Так, последний пост в его инстаграме было опубликовано еще 6 февраля 2022 года.

После этого программу "Мистические истории" вели актеры Сергей Кисель, Тарас Цимбалюк и телеведущий Геннадий Попенко.

Пользователи под постом Костицына оставляют сообщения с вопросами, где он сейчас находится. Мужчина никак не высказался на тему войны, которую начала Россия, не поддержал украинцев, а просто исчез без каких-либо объяснений.