Ярмак – настоящая фамилия музыканта, а зовут его Александр. Мужчина родился в Борисполе, Киевской области. С 12 лет заинтересовался музыкой и начал читать рэп. Учился на факультете летательных аппаратов и принимал активное участие в КВН. С 2010 года YARMAK начал делать первые шаги в музыке. О том, как музыкант принял решение о добровольном вступлении в армию и где сегодня находится, узнавайте в материале Show 24.

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Звездная карьера

Музыкальная карьера Александра началась в 2011 году, когда он впервые представил свои треки на платформе "ВКонтакте". Вскоре артист запостил их на YouTube. Дебютный видеоклип оказался чрезвычайно успешным – всего за две недели он набрал миллион просмотров.



2012-2013 годы стали переломными в карьере музыканта. В течение этого периода Александр закрепил свои позиции на музыкальной сцене. Это было время активного творческого развития и становления его как профессионального артиста.

Песня "Сердце пацана" сразу после релиза приобрела значительную популярность в сети. В том же году на одном из телеканалов состоялась премьера комедийного ситкома под названием "Как закалялся стайл", который показывал путь Ярмака, когда он стал рэпером, и что его к этому побудило.

ЯрмаК – "Сердце пацана": смотрите видео онлайн

Во время Революции Достоинства был ее активным участником. В 2014 году он выпустил песню "22", а видеоработа содержала кадры событий Евромайдана. Клип можно посмотреть только на платформе ютуб из-за возрастных ограничений.

В 2017 году YARMAK выпустил первую сольную украиноязычную песню "Твои сны".

YARMAK – "Твои сны" (ft. Оля Чернышева): смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что в свое время рэпер выступал на разогревах российских артистов и даже был поклонником некоторых из них.

За год рэпер в тандеме с певицей Тарабаровой выпустили совместный трек "Воин", который посвятили украинским защитникам.

YARMAK FT. TARABAROVA – VOIN: смотрите видео онлайн

В начале 2022 года работал над созданием украиноязычного альбома "Власний код". Но полномасштабная война изменила приоритеты.

YARMAK и служба в ВСУ

С первых дней полномасштабного вторжения рэпер решил встать на защиту родной страны. 26 февраля 2022 года музыкант ушел добровольцем. Сначала он явился мобилизоваться в Голосеевский военкомат, но длительное время находился в охранной роте при военкомате, пока ВСУ не выгнали российскую армию из Киевской области.

Далее рэпер был бойцом в подразделении, а с сентября 2023 года возглавил подразделение операторов дронов-камикадзе. FPV-дронами Александр начал заниматься еще тогда, когда такая техника была только у ГУР, СБУ и спецподразделения.

Александр Ярмак / Фото из инстаграма рэпера

По словам исполнителя, немало украинцев не до конца осознают ситуацию на фронте и не понимают, что гражданская жизнь в любой момент может измениться.

Люди не до конца осознают, что Марьинка может быть просто во Львове, что Бахмут может быть в Киеве, Авдеевка может быть в Житомире, и ситуация настолько критическая, что все просто держится на героизме людей. И если нас там не будет, то ни у кого здесь ничего не будет вообще,

– отмечает Ярмак.

Летом 2022-го Александр присоединился к "Культурному десанту" и вместе с Колей Сергой, Сашей Чемеровым и Женей Галичем ездили на передовую, в госпитали и деоккупированные города, чтобы поддержать защитников и местных.

Раньше рэпер встретил своего фаната среди пленных россиян. YARMAK раскрыл, что россиянина взяли в плен бойцы 35-го полка Нацгвардии Украины роты оперативного назначения. Узнав, что враг является поклонником его творчества, артист решил лично встретиться с преступником и поинтересоваться, "что тот забыл на украинской земле".

Во время разговора с россиянином YARMAK отметил, что врагам стоит разорвать контракты и сесть в тюрьму, потому что от участия в войне они, кроме денег, больше ничего не получат.

К слову, рэпер летом получил нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест". Такую награду могут получить лица рядового и сержантского состава ВСУ за проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя.

YARMAK показал свою награду / Скриншот из инстаграм-сторис

Я делаю все для своей страны не ради наград или отличий. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями или должностями. Наоборот, х**чил вместе со всеми от солдата и дослужился за два с половиной года до сержанта. И поэтому мне боевая награда ценнее, чем любая государственная,

– заверил защитник.

В одном из интервью YARMAK поделился, что принял решение мобилизоваться еще весной 2021 года. По словам рэпера, он понимал, что Украину ждет большая война.

Я потихоньку психологически готовился, но я на тот момент еще был таких очень человечных взглядов. То есть мне все равно до конца не хотелось убивать, брать оружие в руки,

– признавался Александр Ярмак.

По мнению военнослужащего, это была несколько инфантильная позиция.

Личная жизнь

В 2016 году рэпер женился на модели Анне Шумяцкой. У супругов родилась дочь. Александр и Анна назвали девочку Соломия.

В одном из интервью исполнитель поделился, как его семья пытается справиться с вызовом, что отец находится на фронте.

"Я откровенно отвыкаю от семьи. Хотя по телефону я говорю с женой часто, даже на боевых: сидишь иногда в подвале, есть свободное время, чтобы набрать и спросить как дела. Но ты отвыкаешь, ведь телефон – это совсем другое. Я ехал и думал: "А мы вообще еще семья – на химическом уровне?" Если семьи долго не видятся, я считаю, это очень плохо для отношений. Действительно, рвутся эти связи. Но когда ты приехал домой, можешь обнять своих любимых людей, носишь дочь на руках, все оживает в тебе", – рассказал Ярмак.

Где сейчас и чем занимается YARMAK

Музыкант продолжает защищать страну от российских оккупантов. Часто рэпер делится фотографиями и видео с фронта в своих соцсетях. Иногда выступает на мероприятиях с речами посвященных военной тематике. И, конечно же, не забывает о музыке. Так, в конце ноября исполнитель презентовал трек "Замкнутый контур".

Здесь никто не хочет умирать ради системы коррупционной. У меня сотни вопросов к власти, и своя лучше оккупационной. Международные соглашения не действуют, мир ныряет в эпоху силы. Нашу армию жрет совок, потому что мы все от нее косили. Эти партнеры обеспокоены... уже не действует эффект плацебо. Время изменится навсегда, время надеяться только на себя,

– говорится в песне.

YARMAK – "Замкнутый контур": смотрите видео онлайн

Хотя YARMAK сегодня не гастролирует, но время от времени выступает для собратьев. Поклонники, в свою очередь, поддерживают своего кумира и верят в скорейшую победу Украины.