Настоящее имя артиста – Николай Бортник. Родом он из Херсона. С самого детства юноша мечтал о сцене, однако его семья считала иначе. Ему предлагали пойти учиться на морскую специальность. Как Барских прокладывал путь к успеху, что известно о его личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show 24.

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Карьера певца

Певцу не нравилось предложение семьи, поэтому он запротестовал.

С самого детства мне всегда говорили "Нет". Я помню, когда заканчивал школу, моя сестра и мама говорили идти в "мореходку". Потому что это было модно в Херсоне. Говорили, что надо выбирать такую профессию, которая будет приносить деньги,

– поделился Макс.

Артист признавался – тогда в него мало кто верил. Даже учительница говорила ему об отсутствии таланта.

"В первом классе мне сказали, что у меня нет голоса. А я думал: "Блин, как так? Я же люблю слушать Backstreet Boys и Бритни Спирс и хочу их петь". Я никогда не думал, что я талантлив. Я просто чувствовал свои мечты", – вспомнил певец.

Макс Барских в детстве / Фото из инстаграма певца

Поэтому, чтобы осуществить мечту, Барских перебрался в Киев и поступил в столичную муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. В 2008 году принял участие во 2 сезоне проекта "Фабрика звезд". В рамках проекта артист представил несколько хитов, а его неординарные поступки, как вот признание в любви к Светлане Лободе, стали настоящим фурором.

Макс Барских – "Незнакомка" ("Фабрика звезд-2"): смотрите видео онлайн

В 2009 году певец презентовал дебютный альбом, в который вошло аж 13 песен. Более того, Максу удалось даже сняться в одном фильме с Ларой Фабиан. Одним из прорывов в карьере артиста считают презентацию хита в 3D-формате "Lost In Love | Теряю".

Max Barskih – LOST IN LOVE: смотрите видео онлайн

Позже Барских пробовал себя в Нацотборе на Евровидение, однако в финале победу не удалось одержать. Однажды музыкальная премия M1 Music Awards назвала исполнителя "Певцом года". Уже в 2015 году Макс представил несколько лучших хитов: "Займемся любовью", "Последний летний день", "Туманы", "Неверная" и "Моя любовь".

Макс Барских – "Туманы/Неверная": смотрите видео онлайн

После начала полномасштабной войны артист перевел несколько треков и уже сегодня они звучат на украинском языке.

Max Barskih – "Туманы" UA: смотрите видео онлайн

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, артист в начале апреля 2022 года сообщил, что вступил в ряды ВСУ и проходит обучение. Его записали в батальон под Киевом, но в резерв, потому что у него нет военного опыта. Но в то же время Барских назначили ответственным за снабжение.

Больше информации о службе исполнителя нет, ведь совсем скоро он снова вернулся к певческой карьере.

Личная жизнь

Макс Барских очень редко делится информацией о романтической сфере жизни. До сих пор публично было известно лишь об отношениях артиста с певицей Мишей Романовой, бывшей участницей известной группы "ВИА Гра".

Миша Романова с Максом Барских / Фото из инстаграма певицы

Их пути впервые пересеклись еще в школьные годы, когда они учились в художественном лицее. После завершения учебы парень с девушкой решили переехать в Киев, где вместе снимали квартиру. В 2018 году выяснилось, что Романова ждет ребенка, но не от Макса. Несмотря на это звездам удалось сохранить дружеские отношения, а Барских даже взял на себя роль крестного отца сына Миши, Мартина.

В одном из интервью артист признался, что никогда не влюблялся настолько, что было трудно дышать без человека, но заметил, что у него был опыт неразделенной любви.

Я могу пострадать два, три, четыре дня. Максимум неделю. И потом, если я понимаю, что эта стена не пробивается, то меня разворачивает на 180 градусов. Я понимаю, если нет, то нет,

– рассказал исполнитель.

Раньше Макс часто влюблялся, но сейчас признает, что ему трудно снова испытать эти чувства. Он стремится построить идеальные отношения, хотя понимает, что это трудно сделать. Кроме того, Барских честно ответил, что не сможет простить партнерше эмоциональной измены, ведь тогда теряется доверие и невозможно быть собой рядом с человеком.

Где сейчас и чем занимается Макс Барских

14 августа 2024 года артист презентовал фильм-концерт "Звездопад" в киевском кинотеатре, который стал первым музыкальным шоу Макса Барских, которое можно увидеть в кинотеатре. В фильме звучат как известные песни исполнителя, переведенные на украинский, так и новые хиты. Лента позволяет зрителям окунуться в музыкальный мир артиста и увидеть путь личностных изменений Макса за время вторжения.

В ноябре Артем Пивоваров и Макс Барских выпустили совместный трек "Так никто не любил" на стихи Владимира Сосюры.

Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так никто не любил": смотрите видео онлайн

Артисты отмечают, что работали над этим проектом аж два года.

Макс Барских и Артем Пивоваров / Фото из инстаграма исполнителя

Заметим, 30 декабря во Львове отгремел праздничный концерт Макса Барских "Рождественский Звездопад". Кроме развлекательной части, выступление имело целью собрать средства для исполнения желаний детей из оккупированных городов.