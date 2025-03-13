До того ж блогер зробив цинічне звернення до журналістів, пише Show 24.

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Так, Бабич опублікував відео з міграційного центру Сахарова в Москві, де він подав пакет документів для отримання російського паспорта.

Сам досі не вірю, що зовсім скоро Росія офіційно буде моїм домом,

– зазначив у своєму телеграм-каналі блогер.

До того ж зрадник закликав журналістів більше не називати його українським тіктокером.

Важливо зауважити, що отримавши російський паспорт, Бабич повинен буде дотримуватися всіх законів Росії, включно з можливою участю у військових діях проти України. Тіктокер раніше вже про це висловлювався і тоді стало відомо, що Артур Бабич готовий воювати проти України.

Що відомо про Артура Бабича