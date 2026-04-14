Трубецька презентувала пісню під назвою "Білорусь і Росія" кілька днів тому. Уривок дівчина опублікувала у соціальній мережі Threads, де її й засипати негативними коментарями.

Не пропустіть Блогер Артур Бабіч, який зрадив Україну, одружився з росіянкою в Петербурзі

У коментарях під дописом Анни Трубецької користувачі наголошують, що Білорусь проголосила незалежність у 1991 році й відтоді є окремою державою, тож вони не розуміють сенсу її нової пісні.

Українці ж зізнаються, що розчарувалися в Анні. Чимало людей слідкували за творчістю дівчини ще з часів "Голосу країни" на "X-Фактора", тож їм прикро від того, що співачка підтримує Росію, яка вже понад 12 років веде війну проти України, й співає про "братерство" країни-агресорки з Білоруссю.

"Соромно, що ти була в "Голосі країни". Ганьба", – написав продюсер Володимир Завадюк.

"У 1991 році Білорусь проголосила свою незалежність. Ми тепер окремий народ, окрема держава. Який сенс таких пісень? Братерство народів? То чому б не "Білорусь та Україна"? Чому б не "Білорусь та Латвія?"

"Жесть. А я стежила за вашим шляхом ще з часів українського "X-Фактора" і поважала вашу творчість. Прикро бачити, що зараз ви підтримуєте сторону, яка веде війну проти моєї країни".

"Обережно, а то раптом у Білорусі колись почнеться "СВО", де вбиватимуть мирних людей, розстрілюватимуть цивільні машини, пускатимуть ракети в пологові будинки, в будинки, де сплять звичайні люди, вагітні жінки, діти, подивимося потім, про яке кохання ти співатимеш".

Реакція мережі на нову пісню Анни Трубецької / Скриншоти з Threads

У програмі "Новое утро", що виходить на каналі РТР-Беларусь, Трубецька розповідала, що ідея пісні з'явилась під час Днів культури Новосибірська в Мінську. Тоді співачці запропонували переспівати треки про Білорусь і Росію із репертуару колег, а вона вирішила написати власну композицію.

Хто така Анна Трубецька?