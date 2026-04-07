В понедельник, 6 апреля, Канье Уэст (также известный как YE) подал заявку на поездку в Великобританию с помощью электронного разрешения. Однако рэперу отказали, пишет BBC.

Это решение аргументировали тем, что присутствие Канье Уэста "не отвечало бы интересам общественного блага".

Из-за этого Wireless Festival опубликовали официальное заявление в инстаграме – событие отменено. Владельцам билетов вернут средства.

Организаторы добавляют, что перед бронированием артиста провели консультации со многими сторонами. В то время беспокойств не было.

Антисемитизм во всех его формах отвратителен, и мы признаем реальное и личное влияние этих проблем. Как сказал YE сегодня, он признает, что одних только слов недостаточно, и, несмотря на это, все еще надеется получить возможность начать разговор с еврейской общиной в Великобритании,

– заявили организаторы.

Почему возник скандал?

Фестиваль Wireless, который должен был состояться в Лондоне с 10 по 12 июля, объявил Канье Уэста хедлайнером. Каждый вечер рэпер должен был возглавлять программу. В Великобритании в последний раз Уэст выступал около 11 лет назад.

После этого заявления премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность. От некоторых политиков звучали призывы ограничить ему въезд, также с заявлением выступила еврейская община и мэр Лондона Садик Хан.

Директор фестиваля Мелвин Бенн в ответ заявил, что не поддерживает высказывания Канье Уэста относительно еврейской общины. Но считает, что нужно предоставлять людям второй шанс.

Канье Уэст в последние годы несколько раз попадал в громкие скандалы из-за антисемитских высказываний и восхищения Гитлером и Путиным. В 2025 году он выпустил песню Heil Hitler, где звучит отрывок из речи Гитлера. Также Канье рекламировал футболки со свастикой.

В январе 2026 года Канье Уэст извинился за свои высказывания в письме, что был опубликован в Wall Street Journal. Он объяснил это своим биполярным расстройством, что вызвал маниакальный эпизод. На фоне обсуждений фестиваля Канье еще раз высказался: написал, что понимает, что "слов недостаточно" и он готов встретиться в Лондоне с представителями еврейского сообщества.