У понеділок, 6 квітня, Каньє Вест (також відомий як YE) подав заявку на поїздку до Великої Британії з допомогою електронного дозволу. Однак реперу відмовили, пише BBC.

Це рішення аргументували тим, що присутність Каньє Веста "не відповідала б інтересам суспільного блага".

Через це Wireless Festival опублікували офіційну заяву в інстаграмі – подію скасовано. Власникам квитків повернуть кошти.

Організатори додають, що перед бронюванням артиста провели консультації з багатьма сторонами. На той час занепокоєнь не було.

Антисемітизм у всіх його формах є огидним, і ми визнаємо реальний та особистий вплив цих проблем. Як сказав YE сьогодні, він визнає, що одних лише слів недостатньо, і, попри це, все ще сподівається отримати можливість розпочати розмову з єврейською громадою у Великій Британії,

– заявили організатори.

Чому виник скандал?

Фестиваль Wireless, що мав відбутися у Лондоні з 10 по 12 липня, оголосив Каньє Веста хедлайнером. Кожного вечора репер мав очолювати програму. У Великій Британії востаннє Вест виступав близько 11 років тому.

Після цієї заяви прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив занепокоєння. Від деяких політиків лунали заклики обмежити йому в'їзд, також з заявою виступила єврейська громада та мер Лондона Садік Хан.

Директор фестивалю Мелвін Бенн у відповідь заявив, що не підтримує висловлювання Каньє Веста щодо єврейської спільноти. Але вважає, що потрібно надавати людям другий шанс.

Каньє Вест останніми роками кілька разів потрапляв у гучні скандали через антисемітські висловлювання і захоплення Гітлером та Путіним. У 2025 році він випустив пісню Heil Hitler, де лунає уривок з промови Гітлера. Також Каньє рекламував футболки зі свастикою.

У січні 2026 року Каньє Вест попросив вибачення за свої висловлювання у листі, що був опублікований у Wall Street Journal. Він пояснив це своїм біполярним розладом, що спричинив маніакальний епізод. На тлі обговорень фестивалю Каньє ще раз висловився: написав, що розуміє, що "слів недостатньо" і він готовий зустрітися в Лондоні з представниками єврейської спільноти.