Про це артистка написала в інстаграмі.
Вас також може зацікавити Під час стрілянини в США поранили репера Offset, який готував концерт у Москві
Наразі виконавиця перебуває у світовому турі Mayhem Ball Tour і мала відіграти третій концерт у Монреалі після виступів там 2 і 3 квітня. Однак, за словами співачки, вже кілька днів вона бореться з респіраторною інфекцією, а лікар наполегливо порадив їй утриматися від виступу ввечері 6 квітня.
Я не думаю, що змогла б подарувати вам виступ тієї якості, на яку ви заслуговуєте. Я знаю, наскільки це розчаровує, і мені щиро шкода, що підвела вас. Перепрошую перед усіма, хто планував прийти й підтримати мене. Я розбита серцем,
– написала Леді Гага.
Леді Гага скасувала концерт у Монреалі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Варто зазначити, що це не перший подібний випадок. Раніше співачці вже доводилося переносити концерт у Маямі у вересні 2025 року через проблеми з голосом. Тоді вона пояснила, що її голос був "надзвичайно перенапружений", і вона не могла співати через ризик тривалого або навіть постійного пошкодження голосових зв'язок. Про це писало видання The Daily Mail.
Що відомо про тур Леді Гаги Mayhem Ball Tour?
- Світовий тур Mayhem Ball Tour розпочався у липні 2025 року й охоплює 86 концертів, завершення яких заплановане вже наступного тижня.
- Тур проходить на підтримку шостого студійного альбому Леді Гаги Mayhem, що вийшов у березні 2025 року.
- Альбом Mayhem приніс співачці премію Греммі у категорії "Найкращий поп-вокальний альбом".