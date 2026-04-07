Об этом артистка написала в инстаграме.
Вас также может заинтересовать Во время стрельбы в США ранили рэпера Offset, который готовил концерт в Москве
Сейчас исполнительница находится в мировом туре Mayhem Ball Tour и должна была сыграть третий концерт в Монреале после выступлений там 2 и 3 апреля. Однако, по словам певицы, уже несколько дней она борется с респираторной инфекцией, а врач настоятельно посоветовал ей воздержаться от выступления вечером 6 апреля.
Я не думаю, что смогла бы подарить вам выступление того качества, на которое вы заслуживаете. Я знаю, насколько это разочаровывает, и мне искренне жаль, что подвела вас. Прошу прощения перед всеми, кто планировал прийти и поддержать меня. Я разбита сердцем,
– написала Леди Гага.
Леди Гага отменила концерт в Монреале / Скриншот из инстаграм-сторис
Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее певице уже приходилось переносить концерт в Майами в сентябре 2025 года из-за проблем с голосом. Тогда она объяснила, что ее голос был "чрезвычайно перенапряжен", и она не могла петь из-за риска длительного или даже постоянного повреждения голосовых связок. Об этом писало издание The Daily Mail.
Что известно о туре Леди Гаги Mayhem Ball Tour?
- Мировой тур Mayhem Ball Tour начался в июле 2025 года и охватывает 86 концертов, завершение которых запланировано уже на следующей неделе.
- Тур проходит в поддержку шестого студийного альбома Леди Гаги Mayhem, вышедшего в марте 2025 года.
- Альбом Mayhem принес певице премию Грэмми в категории "Лучший поп-вокальный альбом".