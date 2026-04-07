Стрельба произошла возле отеля и казино Seminole Hard Rock в Голливуде вечером 6 апреля на парковке комплекса. Об этом сообщило издание TMZ.
Offset сейчас находится в больнице. Хотя он получил ранение, его состояние стабильное.
Мы можем подтвердить, что Offset был ранен и сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Его состояние стабильное, за ним пристально наблюдают,
– заявили представители музыканта.
Полиция сообщила, что травмы рэпера не представляют угрозы для жизни. Двух подозреваемых уже задержали. Правоохранители продолжают расследование, выясняя все обстоятельства стрельбы и мотивы нападавших.
Что известно Offset?
- Это американский рэпер, известный как участник группы Migos, которую он создал в 2008 году вместе с другими рэперами Quavo и Takeoff. Группа выпустила четыре успешных альбома: Yung Rich Nation (2015), Culture (2017), Culture II (2018) и Culture III (2021), и распалась в 2023 году.
- Параллельно с деятельностью в Migos, Offset активно развивал сольную карьеру. Его дебютный сольный альбом Father of 4 увидел свет в 2019 году и получил широкую популярность среди фанатов хип-хопа.
- Кроме музыки, рэпер иногда появлялся в кино и участвовал в рекламных кампаниях в качестве модели. Offset был женат на известной артистке Cardi B. Пара несколько раз расходилась, и в СМИ появлялись слухи об изменах. У них трое общих детей, а всего у Offset их шестеро.
- В марте 2025 года стало известно о концерте Offset в Москве. Впрочем, выступление несколько раз переносили – сначала на апрель, потом на июнь – и в конце концов концерт не состоялся.