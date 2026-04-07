Стрельба произошла возле отеля и казино Seminole Hard Rock в Голливуде вечером 6 апреля на парковке комплекса. Об этом сообщило издание TMZ.

Offset сейчас находится в больнице. Хотя он получил ранение, его состояние стабильное.

Мы можем подтвердить, что Offset был ранен и сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Его состояние стабильное, за ним пристально наблюдают,

– заявили представители музыканта.

Полиция сообщила, что травмы рэпера не представляют угрозы для жизни. Двух подозреваемых уже задержали. Правоохранители продолжают расследование, выясняя все обстоятельства стрельбы и мотивы нападавших.

Что известно Offset?