Offset планирует приехать с концертом в Москву и развлечь россиян 18 апреля в MTC Live Hall. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Издание пишет, что ранее рэпер подтвердил эту информацию в своем инстаграме.

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Рэпер Offset сотрудничает с компанией звукозаписи Motown Records, принадлежащей лейблу Universal Music Group. Он, как и ряд других лейблов, объявил о приостановлении деятельности в России после начала полномасштабного вторжения и призвал "как можно скорее прекратить насилие в Украине".

Мы придерживаемся международных санкций и вместе с нашими сотрудниками и артистами работаем с группами ряда стран, чтобы поддержать гуманитарные усилия по оказанию срочной помогли беженцам в регионе,

– говорилось в заявлении лейбла.

Аналогичные меры приняли и другие лейблы и промоутеры: Live Nation, Warner Music Group, Sony Music. Группа Green Day, певцы Луи Томлинсон и Yungblud отменили запланированные концерты с начала большой войны.

Однако некоторые исполнители игнорируют войну и восстанавливают концерты в России. Например, американский рэпер DaBaby на прошлой неделе выступил в Москве, чем делился в своем инстаграме. Кстати, у него подписан контракт с лейблом Interscope, который также является частью Universal Music Group.

Сейчас ни рэпер Offset, ни лейбл Universal Music Group ситуацию не комментируют. Как сообщает BBC, билеты на концерт стоят от 5 000 до 45 000 российских рублей.

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