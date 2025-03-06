Offset планує приїхати з концертом у Москву та розважити росіян 18 квітня у MTC Live Hall. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Видання пише, що раніше репер підтвердив цю інформацію у своєму інстаграмі.

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Репер Offset співпрацює з компанією звукозапису Motown Records, що належить лейблу Universal Music Group. Він, як і низка інших лейблів, оголосив про призупинення діяльності у Росії після початку повномасштабного вторгнення та закликав "якомога швидше припинити насильство в Україні".

Ми дотримуємось міжнародних санкцій і разом з нашими співробітниками та артистами працюємо з групами низки країн, щоб підтримати гуманітарні зусилля з надання термінової допомогли біженцям у регіоні,

– йшлося у заяві лейблу.

Аналогічних заходів вжили й інші лейбли та промоутери: Live Nation, Warner Music Group, Sony Music. Гурт Green Day, співаки Луї Томлінсон та Yungblud скасували заплановані концерти з початку великої війни.

Однак деякі виконавці ігнорують війну та відновлюють концерти у Росії. Наприклад, американський репер DaBaby минулого тижня виступив у Москві, чим ділився у своєму інстаграмі. До речі, у нього підписаний контракт з лейблом Interscope, який також є частиною Universal Music Group.

Наразі ні репер Offset, ні лейбл Universal Music Group ситуацію не коментують. Як повідомляє BBC, квитки на концерт коштують від 5 000 до 45 000 російських рублів.

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