Відповідна світлина з'явилася на одному з фан-акаунтів музиканта, передає 24 Канал. На фото Джаред Лето та Павло Дуров нібито вечеряють в одному з закладів Парижу.

Теж цікаво Постійні сварки й напруга: ЗМІ розповіли правду про ворожнечу між Меланією та Іванкою Трамп

Варто зазначити, що немає точної інформації, чи дійсно засновник Telegram і вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars зустрічалися у столиці Франції, також невідомо, коли саме була зроблена ця фотографія, тож це лише припущення користувачів. Крім того, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

У мережі також повідомляється, що раніше Джаред Лето виставляв інстаграм-сторіс з Парижа. Павло Дуров вже досить давно перебуває у Франції. Річ у тім, що у серпні минулого року його затримали в аеропорту Парижа. Невдовзі прокуратура Франції оголосила, що розслідує справу співзасновника Telegram за 12 статтями, серед яких співучасть у розповсюдженні наркотиків та співучасть у зберігання дитячого порно. Згодом бізнесмена звільнили з-під варти під заставу в п'ять мільйонів євро, проте заборонили виїжджати з країни.

Скандали з Джаредом Лето

Якщо ж інформація підтвердиться, то зовсім не дивно, що Джаред Лето проводить час у компанії Дурова, адже вже давно відомо про його любов до росіян. У жовтні минулого року під час концерту у Белграді, столиці Сербії, музикант оголосив про наміри виступити у Санкт-Петербурзі, Москві, а потім – у Києві, аби "тусуватися та веселитися", коли "проблеми" (так він назвав війну, яку Росія розпочала проти України), закінчаться.

В лютому цього року Джаред Лето на премії BAFTA зустрівся з російським акторами – Юрієм Борисовим і Марком Ейдельштейном та опублікував фото з ними в інстаграмі. Путіністи зіграли у фільмі "Анора", який днями став тріумфатором премії Оскар. У стрічці розповідається про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.

Цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення Росії проти України вокаліст гурту Thirty Seconds to Mars висловив підтримку Україні. Однак згодом потрапив у скандали, після яких втратив любов українських фанів.