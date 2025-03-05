Відчуття конкуренції між двома головними жінками в житті Дональда Трампа називають в американській пресі неминучим. У The Daliy Mail детальніше розповіли про ворожнечу між Меланією та Іванкою.

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У 2017 році Дональд Трамп обійняв пост президента США, що загострило конфлікт жінок. Відтоді, за словами інсайдерів, Меланія та Іванка сварилися через будь-які дрібниці – "від офісних приміщень до закордонних поїздок і деяких політичних питань".

Меланія Трамп не переїжджала до Вашингтона до літа 2017 року, бо доглядала за сином Берроном, якому було 10 років. Через це велику частину обов'язків першої леді взяла на себе Іванка. Вона нібито пропонувала змінити "Офіс першої леді" на "Офіс першої родини", що розлютило Меланію.

Подейкують, що стосунки жінок були настільки напруженими, що тодішній чиновник Джон Келлі мусив втрутитися і бути посередником між ними.

Чи є ворожнеча між Іванкою та Меланією Трамп зараз

Іванка Трамп відступила від політики, як і її чоловік. Однак напруга між нею та Меланією залишається. Було неможливо не помітити, що жінки не спілкувалися на церемонії інавгурації Дональда Трампа, хоч стояли поряд. Крім того, Іванка начебто намагалась потрапити на всі важливі фото.