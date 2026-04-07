На днях она поделилась своими эмоциями от события, а также рассказала об общении с главой государства. Свои впечатления Федишин выразила в разговоре с Натальей Тур для проекта "Тур звездами" на ютуб-канале "Радио Люкс".

По словам артистки, такая награда стала для нее неожиданностью, но одновременно – приятным признанием ее волонтерской деятельности. Она отметила, что работала не ради наград, однако важно, когда усилия замечают.

После церемонии Ирина Федишин попросила президента подписать два флага для благотворительных аукционов в поддержку ВСУ. Говорит, что предварительно уточнила, сможет ли это сделать.

Эти флаги забрали, проверили, все ли с ними окей, нам отдали. Началась церемония, всех наградили. И тут ко мне подходит человек, с которым мы общались по флагам, и говорит: "Ирина, вставайте и уходите". А еще все сидят и (президент, – 24 Канал) завершает речь... Иду проходом с теми флагами, становлюсь и жду. (Президент, – 24 Канал) смотрит на меня, я на него. Он завершил, и я первая к нему, выходит, подошла и говорю: "Владимир Александрович, можно подписать два флага для благотворительных аукционов?" Он говорит: "Да, нет проблем",

– поделилась артистка.

Ведущая уточнила, были ли особые проверки перед встречей с президентом. Ирина Федишин ответила, что все было стандартно, как на большинстве официальных мероприятий: на входе проверяли вещи, пропускали через металлодетектор, а телефоны просили оставить.

Что известно о волонтерской деятельности Ирины Федишин?