Об этом артистка рассказала в разговоре с журналисткой Натальей Тур в программе "Тур звездами", выходящей на ютуб-канале "Радио Люкс".

Все возможно. Я вижу себя еще мамой. Жизнь покажет,
– подчеркнула Ирина Федишин.

В то же время она добавила, что идея о пополнении в семье больше захватывает ее мужа Виталия.

Он хочет дочь. Ну, поживем – увидим,
– заинтриговала артистка.

Что известно о детях Ирины Федишин?

  • Первенец Ирины и Виталия, Юрий, родился через пять лет после свадьбы – в мае ему исполнится 15.
  • Младший сын Олег появился на свет в 2015 году.
  • Оба парня часто ездят с мамой и папой на гастроли.
  • Старший, Юрий, активно участвует в организации концертов – певица даже в шутку называет его своим техническим директором. Кроме этого, он интересуется компьютерами и задумывается о карьере диджея.
  • Младший сын Олег равняется на брата, но уже имеет и собственные мечты – хочет лечить людей. В то же время он делает первые шаги в творчестве и уже пробовал себя на сцене.