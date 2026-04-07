Днями вона поділилася своїми емоціями від події, а також розповіла про спілкування з главою держави. Свої враження Федишин висловила у розмові з Наталією Тур для проєкту "Тур зірками" на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

За словами артистки, така відзнака стала для неї несподіванкою, але водночас – приємним визнанням її волонтерської діяльності. Вона наголосила, що працювала не заради нагород, однак важливо, коли зусилля помічають.

Після церемонії Ірина Федишин попросила президента підписати два прапори для благодійних аукціонів на підтримку ЗСУ. Каже, що попередньо уточнила, чи зможе це зробити.

Ці прапори забрали, перевірили, чи все з ними окей, нам віддали. Почалася церемонія, усіх нагородили. І тут до мене підходить людина, з якою ми спілкувалися по прапорах, і каже: "Ірино, вставайте й ідіть". А ще всі сидять і (президент, – 24 Канал) завершує промову… Іду проходом із тими прапорами, стаю й чекаю. (Президент, – 24 Канал) дивиться на мене, я на нього. Він завершив, і я перша до нього, виходить, підійшла й кажу: "Володимире Олександровичу, можна підписати два прапори для благодійних аукціонів?" Він каже: "Так, нема проблем",

– поділилася артистка.

Ведуча уточнила, чи були особливі перевірки перед зустріччю з президентом. Ірина Федишин відповіла, що все було стандартно, як на більшості офіційних заходів: на вході перевіряли речі, пропускали через металодетектор, а телефони просили залишити.

