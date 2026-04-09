Зірки також готуються до Великодня. Ірина Федишин, наприклад, показала в інстаграмі, як з мамою пече паски.
Ірину Федишин та її маму Лесю сфотографували на кухні під час процесу приготування пасок. Обидві жінки одягнені у фартухи та широко усміхаються на фотографії.
Співачка змішує тісто у великій каструлі, а поряд із нею стоїть мама. На столі також можна побачити паперові форми для випікання пасок і, ймовірно, кухонний міксер.
Сьогодні Чистий четвер. Печемо з мамою паски. А ви печете чи купляєте?,
– написала Федишин під фото.
Ірина Федишин з мамою пече паски / Фото з інстаграму співачки
Реакція мережі
У коментарях під дописом користувачі засипали Федишин та її маму компліментами й теплими побажаннями. Дехто поділився, що також сьогодні пече паски.
- "Бачити вас у такі прості та справжні миті – це особливе задоволення. Ви з мамою неймовірні! Нехай цей Великдень наповнить ваші серця миром і радістю".
- "Які гарні! Як сестри!"
- "Ви дуже красиві та дуже схожі. Наші чудові! Дякую за вашу чистоту, добро і віру в Україну!"
- "Красуні! Бажаю тепла та Божої благодаті вашому дому!"
Коментарі під дописом Ірини Федишин / Скриншоти з інстаграму
До речі, у тіктоці Ірина Федишин також показала відео, як вони з мамою печуть паски. Співачка зізналась, що не знала, що тісто потрібно місити вручну 40 хвилин.
Що не можна робити у Чистий четвер?
Зазначимо, що у народі існують певні заборони на Чистий четвер. Не можна залишати безлад удома і відкладати генеральне прибирання на вечір, позичати гроші чи віддавати щось з дому.
Також не варто сваритися, лихословити й думати про погане.
Краще не випікати паски та не фарбувати яйця у поганому настрої та у брудній хаті.