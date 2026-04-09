Звезды также готовятся к Пасхе. Ирина Федишин, например, показала в инстаграме, как с мамой печет паски.
Ирину Федишин и ее маму Лесю сфотографировали на кухне во время процесса приготовления пасок. Обе женщины одеты в фартуки и широко улыбаются на фотографии.
Певица смешивает тесто в большой кастрюле, а рядом с ней стоит мама. На столе также можно увидеть бумажные формы для выпекания пасок и, вероятно, кухонный миксер.
Сегодня Чистый четверг. Печем с мамой паски. А вы печете или покупаете?,
– написала Федишин под фото.
Ирина Федишин с мамой печет куличи / Фото из инстаграма певицы
Реакция сети
В комментариях под сообщением пользователи засыпали Федишин и ее маму комплиментами и теплыми пожеланиями. Некоторые поделились, что также сегодня пекут паски.
- "Видеть вас в такие простые и настоящие мгновения – это особое удовольствие. Вы с мамой невероятные! Пусть эта Пасха наполнит ваши сердца миром и радостью".
- "Какие красивые! Как сестры!"
- "Вы очень красивые и очень похожи. Наши замечательные! Спасибо за вашу чистоту, добро и веру в Украину!"
- "Красавицы! Желаю тепла и Божьей благодати вашему дому!"
Комментарии под сообщением Ирины Федишин / Скриншоты из инстаграма
Кстати, в тиктоке Ирина Федишин также показала видео, как они с мамой пекут паски. Певица призналась, что не знала, что тесто нужно месить вручную 40 минут.
Что нельзя делать в Чистый четверг?
Отметим, что в народе существуют определенные запреты на Чистый четверг. Нельзя оставлять беспорядок дома и откладывать генеральную уборку на вечер, занимать деньги или отдавать что-то из дома.
Также не стоит ссориться, сквернословить и думать о плохом.
Лучше не выпекать паски и не красить яйца в плохом настроении и в грязном доме.