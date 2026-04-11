Об этом артистка сообщила на своей странице в инстаграме, где также показала, как лично передает ключи защитникам.
К Пасхе подготовили для наших защитников и защитниц подарки – чтобы они почувствовали тепло и поддержку,
– отметила Ирина Федишин.
Автомобили получили: 141-я бригада; 68-я бригада (подразделение "Шершни Довбуша"); 103-я ТрО; 113-я бригада (8-й батальон); 636-й зенитно-пулеметный батальон; спецподразделение Нацгвардии; 524-й батальон (12-й корпус); 153-й отдельный разведывательный батальон "Дикое пол"; 117-я бригада (4-й батальон) и 15-я бригада.
Что известно о волонтерской деятельности Ирины Федишин?
- С начала полномасштабного вторжения певица системно занимается волонтерством.
- За этот период она организовала более 240 благотворительных концертов как в Украине, так и за рубежом, направляя все собранные средства на поддержку украинских военных и гуманитарные нужды. В частности, артистка уже передала на фронт более 450 автомобилей.
- В мае 2025 года в интервью Маше Ефросининой Ирина Федишин рассказывала, что в целом ей удалось собрать более 111 миллионов гривен на помощь армии. За эти средства закупают не только транспорт, но и необходимое оснащение – рации, дроны и другую амуницию для защитников.