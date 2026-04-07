Стрілянина відбулася біля готелю й казино Seminole Hard Rock у Голлівуді ввечері 6 квітня на парковці комплексу. Про це повідомило видання TMZ.
Offset наразі перебуває в лікарні. Хоча він отримав поранення, його стан стабільний.
Ми можемо підтвердити, що Offset був поранений і зараз перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога. Його стан стабільний, за ним пильно спостерігають,
– заявили представники музиканта.
Поліція повідомила, що травми репера не становлять загрози для життя. Двох підозрюваних уже затримали. Правоохоронці продовжують розслідування, з'ясовуючи всі обставини стрілянини та мотиви нападників.
Що відомо Offset?
- Це американський репер, відомий як учасник гурту Migos, який він створив у 2008 році разом з іншими реперами Quavo та Takeoff. Гурт випустив чотири успішні альбоми: Yung Rich Nation (2015), Culture (2017), Culture II (2018) та Culture III (2021), і розпався у 2023 році.
- Паралельно з діяльністю в Migos, Offset активно розвивав сольну кар'єру. Його дебютний сольний альбом Father of 4 побачив світ у 2019 році та отримав широку популярність серед фанатів хіп-хопу.
- Окрім музики, репер іноді з'являвся в кіно та брав участь у рекламних кампаніях як модель. Offset був одружений із відомою артисткою Cardi B. Пара кілька разів розходилася, і в ЗМІ з'являлися чутки про зради. У них троє спільних дітей, а всього в Offset їх шестеро.
- У березні 2025 року стало відомо про концерт Offset у Москві. Втім, виступ кілька разів переносили – спочатку на квітень, потім на червень – і зрештою концерт не відбувся.