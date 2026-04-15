У Росії він виступив з новою програмою "Вавилон" у клубі "Бейс", пише російський сайт "Яндекс Афіша".

Крім того, у нього заплановані концерти ще у двох російських містах на травень.

Джо Лінн Тернер виступить у Росії

Взагалі ця новина могла пройти повз ЗМІ, однак одіозні заяви музиканта після концерту, які він поспішив дати російським журналістам, не можуть залишатись поза увагою.

Спершу Тернер вирішив порівняти російську та італійську культури. Мовляв, є багато схожого.

У нас дуже схожий тип культури: сім’я, їжа, релігія тощо. Тому я вважаю російську культуру дуже глибокою, дуже багатою, дуже особливою,

– сказав проросійський співак у коментарі "П'ятому каналу".

Та на цьому все не закінчилось. Далі він продовжив вихваляти самих росіян, хоча забув, що саме вони кожного дня уже понад 10 років вбивають мирних українців. Як запевнив музикант, коли він зустрічає росіян, відчуває до себе таке ж ставлення, як і від італійців.

Усі такі чудові. Це точно як у моїй італійській родині. Тому я вважаю це чимось дуже особливим у Росії,

– цинічно підсумував ексвокаліст Deep Purple.

Варто нагадати, що коли Росія анексувала український Крим, Джо Лінн не забарився, і в перших рядах давав там концерти, додаючи, що "на півострові не все так однозначно".

Та зауважимо, що теперішні учасники Deep Purple відкрито заявили про підтримку України ще на початку повномасштабної війни.

Що відомо про Джо Лінна Тернера?