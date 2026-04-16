Больше всего побед одержал Артем Пивоваров – три статуэтки. Jerry Heil и Кажанна получили по две. Подробнее об этом – далее в материале 24 Канала.

Кто стал победителями YUNA 2026?

  • Лучший исполнитель – Артем Пивоваров;
  • Лучшая исполнительница – Alena Omargalieva;
  • Лучшая песня – DREVO – "Смарагдове небо";
  • Лучший видеоклип – Jerry Heil – "Додай гучності";

Jerry Heil – "Додай гучності"

  • Открытие года – Кажанна;
  • Лучший альбом – The Maneken – "Новая эра";
  • Лучший дуэт/коллаборация – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау";

ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау"

  • Лучшая поп-группа – The Вуса;
  • Лучшая рок-группа – Ziferblat;
  • Лучшая песня к фильму – Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – "Вимолив";

Напомним, что трек стал официальным саундтреком романтической комедии "Отпуск вслепую".

  • Лучшая новая версия – TVORCHI – "Милая моя";

TVORCHI – "Милая моя"

  • Лучшее концертное событие – Артем Пивоваров, 7 шоу во "Дворце Спорта";
  • Лучший менеджмент артиста – лейбл Pomitni;
  • Лучший хип-хоп хит – Кажанна – boy.

Что известно о YUNA?

  • Аббревиатура расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.
  • Это престижная украинская ежегодная национальная музыкальная премия, которая была основана еще 27 октября 2011 года.
  • Соучредителями этой награды выступили украинский радиоведущий и конферансье Павел Шилько и бизнесмен Мохаммад Захур.
  • Лауреатов и номинантов премии определяет профессиональное жюри, которое действует в соответствии с четко установленным регламентом.