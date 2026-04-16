Больше всего побед одержал Артем Пивоваров – три статуэтки. Jerry Heil и Кажанна получили по две. Подробнее об этом – далее в материале 24 Канала.
Кто стал победителями YUNA 2026?
- Лучший исполнитель – Артем Пивоваров;
- Лучшая исполнительница – Alena Omargalieva;
- Лучшая песня – DREVO – "Смарагдове небо";
- Лучший видеоклип – Jerry Heil – "Додай гучності";
Jerry Heil – "Додай гучності": смотрите видео онлайн
- Открытие года – Кажанна;
- Лучший альбом – The Maneken – "Новая эра";
- Лучший дуэт/коллаборация – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау";
ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау": смотрите видео онлайн
- Лучшая поп-группа – The Вуса;
- Лучшая рок-группа – Ziferblat;
- Лучшая песня к фильму – Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – "Вимолив";
Напомним, что трек стал официальным саундтреком романтической комедии "Отпуск вслепую".
- Лучшая новая версия – TVORCHI – "Милая моя";
TVORCHI – "Милая моя": смотрите видео онлайн
- Лучшее концертное событие – Артем Пивоваров, 7 шоу во "Дворце Спорта";
- Лучший менеджмент артиста – лейбл Pomitni;
- Лучший хип-хоп хит – Кажанна – boy.
Что известно о YUNA?
- Аббревиатура расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.
- Это престижная украинская ежегодная национальная музыкальная премия, которая была основана еще 27 октября 2011 года.
- Соучредителями этой награды выступили украинский радиоведущий и конферансье Павел Шилько и бизнесмен Мохаммад Захур.
- Лауреатов и номинантов премии определяет профессиональное жюри, которое действует в соответствии с четко установленным регламентом.