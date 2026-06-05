В интервью Славе Демину Никитин признался, что тогда не видел смысла в штампе в паспорте.

Кстати Юрий Никитин заговорил о возвращении легендарных групп NikitA и "НеАнгелы"

Для меня официальное бракосочетание – это было что-то такое странное тогда. Я не понимал, зачем. Я никогда не понимал, зачем это делать, особенно, когда нет детей. Когда есть дети – понятно. А когда нет детей – на что оно влияет?,

– поделился продюсер.

Юрий Никитин вспомнил, что смотрел на своих сестер, которые женились, а потом расходились с мужьями.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Для меня эта история была такая – я не понимал, что решает штамп в паспорте, кроме каких-то бытовых вопросов. Если нет бытовых вопросов, споров, то зачем жениться?,

– добавил он.

Никитин признался, что не думал о совместных детях с Билык, поскольку был сосредоточен на карьере.

Какая в 20 лет семейная идиллия? Я – рок-музыкант, который объехал весь Советский Союз, приехал в Украину строить карьеру. Какая семья? Какой семейный уют?,

– отметил Юрий.

Интервью с Юрием Никитиным: смотрите видео онлайн

Какими были отношения Юрия Никитина и Ирины Билык?

Никитин и Билык познакомились в конце 90-х годов на фестивале "Весенние надежды". Мужчина стал продюсером певицы, позже между ними завязались романтические отношения.

Юрий и Ирина прожили в гражданском браке около 8 лет и разошлись из-за разных взглядов на будущее. Артистка хотела создать семью, а продюсер считал, что это не ко времени.

Несмотря на расставание, Никитин и Билык продолжили сотрудничать вместе до 2014 года. В сентябре прошлого года певица сообщила, что продюсер передал ей права на песни.