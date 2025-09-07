Артистка отметила, что очень счастлива. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ирины Билык.

Как оказалось, исполнительница получила права на свои песни, став владелицей своего музыкального каталога. То есть теперь Ирина Билык может самостоятельно решать, как использовать собственные треки, получать все роялти, выпускать ремиксы, собирать средства за лицензии и тому подобное.

Певица поблагодарила продюсера за этот "благородный поступок".

В комментариях под публикацией коллеги, такие как MELOVIN, СолоХа, Наталка Карпа, и поклонники поздравили Ирину Билык.

"Поздравляю";

"Достойный поступок. Поздравление. Люблю ваши песни";

"Это очень хороший поступок со стороны Юрия. Поздравляю.";

"Отличная новость";

"Действительно благородно. Неоценимый подарок для непревзойденной женщины";

"Поздравляем. Искренне вас любим".

Комментарии под постом Ирины Билык / Скриншот из инстаграма

Что известно о сотрудничестве Ирины Билык и Юрия Никитина?