Артистка зазначила, що дуже щаслива. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ірини Білик.

Як виявилося, виконавиця отримала права на свої пісні, ставши власницею свого музичного каталогу. Тобто тепер Ірина Білик може самостійно вирішувати, як використовувати власні треки, отримувати всі роялті, випускати ремікси, збирати кошти за ліцензії тощо.

Співачка подякувала продюсеру за цей "шляхетний вчинок".

У коментарях під публікацією колеги, як-от MELOVIN, СолоХа, Наталка Карпа, та шанувальники привітали Ірину Білик.

"Вітаю";

"Достойний вчинок. Вітання. Люблю ваші пісні";

"Це дуже гарний вчинок зі сторони Юрія. Вітаємо";

"Шикарна новина";

"Справді шляхетно. Неоціненний подарунок для неперевершеної жінки";

"Вітаємо. Щиро вас любимо".

Коментарі під дописом Ірини Білик / Скриншот з інстаграму

Що відомо про співпрацю Ірини Білик та Юрія Нікітіна?