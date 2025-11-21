Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Білик. Вона опублікувала спільне фото з Залужним.

Валерій Залужний позував у темному худі, а в руках тримав телефон, щоб зробити селфі з Іриною Білик. Їх сфотографували на фоні українського прапора, дитячих малюнків і картинки з військовою тематикою

Неймовірна зустріч з Валерієм Залужним! Я вражена людяністю і щирістю справжнього українця!,

– написала Білик.

Валерій Залужний та Ірина Білик / Фото з інстаграму співачки

Для довідки! Залужний нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, тому й перебуває в Лондоні.

Зазначимо, що 19 листопада відбувся концерт Ірини Білик у Лондоні. Ймовірно, саме тоді вона зустрілась з Валерієм Федоровичем. Зараз співачка перебуває в європейському турі.

