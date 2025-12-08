Попри це, на сцену вийшли "друзі-артисти Кварталу". Хто саме зі зірок підтримав концерт – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Під час виступу гумористи самі згадали про співаків, які відмовилися брати участь у їхньому новорічно-різдвяному концерті. Вони розіграли окрему сценку: Юрій Ткач звертається до Євгена Кошового й запитує: "Ну, то виходить, шо із-за оцього скандалу від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти?".
По-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, "Квартал" був, є і буде,
– відповів йому Євген Кошовий.
Виступ "Єдиного Кварталу": дивіться відео онлайн
Для довідки! Напередодні учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію "Квартал ЮА" без участі Тимура Міндіча. ЇЇ власниками стали: Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.
Хто саме з артистів виступив на концерті "Єдиного Кварталу"?
З інстаграм-сторіс kvartal95official відомо, що глядачів розважали Оля Полякова, гурт АНТИТІЛА, Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та DREVO.
Артисти, які виступили на концерті "Єдиного Кварталу" / Скриншот з інстаграм-сторіс
Також на сцені з'явилися Ірина Білик, реп-гурт "Вхід у змінному взутті" та Мюслі UA. Про це написала Лєна Чиченіна у репортажі для "Детектор медіа".
Хто з артистів відмовився виступати на концерті "Єдиного Кварталу"?
- Спершу на афіші вказували такий перелік артистів: KOLA, хор "Гомін", Надя Дорофєєва, Монатік, АНТИТІЛА, Позитив, Ірина Білик, DREVO та KAZKA.
- Співачка KOLA, хор "Гомін" та Надя Дорофєєва публічно заявили, що не виступатимуть 6 та 7 грудня у палаці "Україна"
- Згодом усіх зірок прибрали з банера, щоб "не наражати їх на зайвий інформаційний тиск".
- Зауважимо, що під час цих святкових концертів проходили зйомки, тож їх згодом покажуть на телебаченні.