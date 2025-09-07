Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Костянтина Грубича.

Так, Костянтин Грубич розповів, що сам перебував у відрядженні на зйомках, а його рідні мали можливість провести день разом у столиці.

Влада з мамою Світланою зробили гарні зачіски, а Ярик на кілька годин відволікся від лікарняного коловороту, замінив акумулятор у телефоні й побачив Хрещатик,

– написав телеведучий.

Водночас його донька Влада показала фото з братом та мамою.

Що відомо про сім'ю Костянтина Грубича?