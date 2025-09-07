Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Костянтина Грубича.

Не пропустіть Без пекельного болю і кульгання, – Плакидюк вперше з'явилася на публіці після серйозної операції

Так, Костянтин Грубич розповів, що сам перебував у відрядженні на зйомках, а його рідні мали можливість провести день разом у столиці.

Влада з мамою Світланою зробили гарні зачіски, а Ярик на кілька годин відволікся від лікарняного коловороту, замінив акумулятор у телефоні й побачив Хрещатик,
– написав телеведучий.

Водночас його донька Влада показала фото з братом та мамою.

Що відомо про сім'ю Костянтина Грубича?

  • Зі своєю дружиною Світланою телеведучий познайомився під час роботи на телеканалі. У грудні 2024 року подружжя відсвяткувало 30-ту річницю шлюбу. У них народилося троє дітей: старша донька Влада та двійнята Ярослав і Ольга.

  • У червні 2014 року 17-річна Ольга потрапила під колеса автомобіля, коли переходила дорогу на пішохідному переході. Вона три тижні перебувала у комі, і 12 липня її не стало. Водія, який тоді збив дівчину, так і не знайшли.

  • У червні цього року стало відомо, що син Грубича долучився до лав ЗСУ, а 24 липня Костянтин повідомив, що Ярослав втратив праву руку на фронті. За словами фотографа Яна Доброносова, він разом із побратимами потрапив під потужний обстріл. Нині військовий проходить реабілітацію.

  • Старша донька телеведучого, Влада, працює журналісткою у програмі "Сніданок з 1+1".