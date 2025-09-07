Пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Костянтина Грубича.
Так, Костянтин Грубич розповів, що сам перебував у відрядженні на зйомках, а його рідні мали можливість провести день разом у столиці.
Влада з мамою Світланою зробили гарні зачіски, а Ярик на кілька годин відволікся від лікарняного коловороту, замінив акумулятор у телефоні й побачив Хрещатик,
– написав телеведучий.
Водночас його донька Влада показала фото з братом та мамою.
Що відомо про сім'ю Костянтина Грубича?
Зі своєю дружиною Світланою телеведучий познайомився під час роботи на телеканалі. У грудні 2024 року подружжя відсвяткувало 30-ту річницю шлюбу. У них народилося троє дітей: старша донька Влада та двійнята Ярослав і Ольга.
У червні 2014 року 17-річна Ольга потрапила під колеса автомобіля, коли переходила дорогу на пішохідному переході. Вона три тижні перебувала у комі, і 12 липня її не стало. Водія, який тоді збив дівчину, так і не знайшли.
У червні цього року стало відомо, що син Грубича долучився до лав ЗСУ, а 24 липня Костянтин повідомив, що Ярослав втратив праву руку на фронті. За словами фотографа Яна Доброносова, він разом із побратимами потрапив під потужний обстріл. Нині військовий проходить реабілітацію.
Старша донька телеведучого, Влада, працює журналісткою у програмі "Сніданок з 1+1".