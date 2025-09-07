Пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Константина Грубича.
Не пропустите Без адской боли и хромоты, – Плакидюк впервые появилась на публике после серьезной операции
Так, Константин Грубич рассказал, что сам находился в командировке на съемках, а его родные имели возможность провести день вместе в столице.
Влада с мамой Светланой сделали красивые прически, а Ярик на несколько часов отвлекся от больничного круговорота, заменил аккумулятор в телефоне и увидел Крещатик,
– написал телеведущий.
В то же время его дочь Влада показала фото с братом и мамой.
Что известно о семье Константина Грубича?
- Со своей женой Светланой телеведущий познакомился во время работы на телеканале. В декабре 2024 года супруги отпраздновали 30-ю годовщину брака. У них родилось трое детей: старшая дочь Влада и двойняшки Ярослав и Ольга.
- В июне 2014 года 17-летняя Ольга попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу на пешеходном переходе. Она три недели находилась в коме, и 12 июля ее не стало. Водителя, который тогда сбил девушку, так и не нашли.
- В июне этого года стало известно, что сын Константина Грубича вступил в ряды ВСУ, а 24 июля Ярослав сообщил, что потерял правую руку на фронте. По словам фотографа Яна Доброносова, он вместе с собратьями попал под мощный обстрел. Сейчас военный проходит реабилитацию.
- Старшая дочь телеведущего, Влада, работает журналисткой в программе "Завтрак с 1+1".