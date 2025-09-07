Кроме того, знаменитость рассекретила, как сейчас чувствует себя. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сони Плакидюк.

Звезда поделилась, что уже чувствует себя значительно лучше. Она посетила презентацию ювелирной коллаборации SOVA x FROLOV и выложила фото с мероприятия. По словам Плакидюк, свой первый выход в свет после операции она пережила как следует.

Все-таки приятно иметь возможность ходить прямо без адской боли и хромоты и в конце концов поднять бокал игристого в честь прекрасного события,

– отметила фотограф.

Что произошло с Соней Плакидюк?

Фотограф накануне рассказала, что у нее случился прорыв фиброзного кольца с выходом пульпозного ядра.

Для справки! Разрыв фиброзного кольца – это повреждение внешней оболочки межпозвоночного диска, из-за которого его внутренняя часть (пульпозное ядро) может выходить наружу и образовывать грыжу.

Сначала Плакидюк потеряла чувствительности в правой ноге, впоследствии появились судороги. В течение лета Соня пыталась решить эту проблему, чтобы обойтись без операции, однако боль не отступала, а походка начала меняться.

Труднее всего было психологически решиться на оперативное вмешательство. Но еще тяжелее была постоянная адская боль, которая не отпускала ни днем, ни ночью, что не давало ходить,

– отмечала Плакидюк.