Крім того, знаменитість розсекретила, як зараз почувається. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Соні Плакидюк.
Зірка поділилася, що вже почувається значно краще. Вона завітала на презентацію ювелірної колаборації SOVA x FROLOV і виклала фото з заходу. За словами Плакидюк, свій перший вихід у світ після операції вона пережила як слід.
Все-таки приємно мати можливість ходити прямо без пекельного болю та кульгання і врешті підняти келих ігристого на честь прекрасної події,
– зазначила фотографиня.
Що сталося з Сонею Плакидюк?
- Фотографиня напередодні розповіла, що в неї відбувся прорив фіброзного кільця з виходом пульпозного ядра.
Для довідки! Розрив фіброзного кільця – це пошкодження зовнішньої оболонки міжхребцевого диска, через яке його внутрішня частина (пульпозне ядро) може виходити назовні й утворювати грижу.
- Спочатку Плакидюк втратила чутливості у правій нозі, згодом з'явилися судоми. Впродовж літа Соня намагалася розв'язати цю проблему, щоб обійтися без операції, проте біль не відступав, а хода почала змінюватися.
Найважче було психологічно зважитись на оперативне втручання. Але ще важчим був постійний пекельний біль, який не відпускав ні вдень, ні вночі, що не давав ходити,
– зазначала Плакидюк.
- Зараз же вона щаслива, що поступово може знову ходити рівно, стояти без болю, а невдовзі фотографиня планує повернутися до роботи.