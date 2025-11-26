Журналістка Марія Панчишин повідомила, що 19 листопада Лесик потрапив до лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.
Подруга Олега Турка поділилась, що у співака раптово піднявся тиск та почався гострий біль у животі. Близькі одразу ж викликали швидку допомогу – Лесика забрали до лікарні.
Полегшення не було – він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Його боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити… А далі його стан став обвалюватися буквально по годинах,
– розповіла Марія Панчишин.
Журналістка додала, що рідні Лесика наполягали, щоб його перевели у більшу лікарню. Однак їм відповіли, що для цього немає показів.
Майже за три дні Олег Турко згас. Користувачі у коментарях припускають, що біль у животі міг бути одним із симптомів інфаркту.
Нагадаємо, Олег Турко помер 22 листопада. Наталка Карпа показала, як минуло прощання з відомим співаком та музикантом. Панахида відбулась у Новояворівську, а поховали Лесика у селищі Івано-Франкове.
Що відомо про проблеми Лесика зі здоров'ям?
У травні 2024 року Олег Турко переніс операцію на серці. З часом він відновився та повернувся до музики, але в грудні на концерті Наталії Бучинської Лесик знепритомнів. Виявилося, що в нього сталась зупинка серця.
Згодом стало відомо, що в організмі музиканта є токсичні речовини. Марія Панчишин писала, що Лесика цинічно отруїли. Однак дружина артиста відмовилась відкривати кримінальне провадження.
Також в Олега Турка діагностували стеноз аортального клапана. Музикант потребував операції. За його здоров'я продовжували боротися.