Журналістка Марія Панчишин повідомила, що 19 листопада Лесик потрапив до лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.

Зверніть увагу Олена Кравець повідомила про смерть мами після важкої хвороби

Подруга Олега Турка поділилась, що у співака раптово піднявся тиск та почався гострий біль у животі. Близькі одразу ж викликали швидку допомогу – Лесика забрали до лікарні.