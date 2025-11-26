Журналистка Мария Панчишин сообщила, что 19 ноября Лесик попал в больницу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.

Обратите внимание Елена Кравец сообщила о смерти мамы после тяжелой болезни

Подруга Олега Турка поделилась, что у певца внезапно поднялось давление и началась острая боль в животе. Близкие сразу же вызвали скорую помощь – Лесика забрали в больницу.