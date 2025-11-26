Елена Кравец впервые призналась о потере на моноспектакле "Можно я просто посижу?", состоявшемся на днях в Киеве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Бульвар Гордона".
В своем спектакле Елена Кравец поделилась трогательной историей о родителях и их любви. Известно, что мама актрисы, Надежда Федоровна, несколько лет назад перенесла инсульт, поэтому нуждалась в уходе. Отец Елены Кравец с мужеством принял этот жизненный вызов.
Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно... Мамы не стало месяц назад,
– призналась актриса.
Елена Кравец также поделилась, что за два года до смерти ее мама перестала узнавать близких людей. Из-за инсульта у нее пострадала краткосрочная память.
Елена Кравец с родителями в 2019 / Фото из инстаграма Елены Кравец
Отметим, еще в феврале этого года Елена Кравец писала на своей странице о том, что хочет перевезти своих родителей из Кривого Рока ближе к Киеву.
Где сейчас Елена Кравец?
- После ухода из "Квартала 95" Елена Кравец занялась собственными проектами. Она работала над курсом по технике владения голосом и вела подкаст на ютубе в компании своей дочери.
- В этом году Елена Кравец презентовала моноспектакль "Можно я просто посижу?" об актуальных темах для украинских женщин. В спектакле она исполняет роли 5 героинь, которые проходят разный путь.
- Также Кравец упражняется в писательстве. Она не исключает, что когда-то может издать книгу.