Олена Кравець вперше зізналась про втрату на моновиставі "Можна я просто посиджу?", що відбулась днями у Києві. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Бульвар Гордона".

У своїй виставі Олена Кравець поділилась зворушливою історією про батьків та їхнє кохання. Відомо, що мама акторки, Надія Федорівна, кілька років тому перенесла інсульт, тому потребувала догляду. Батько Олени Кравець з мужністю прийняв цей життєвий виклик.

Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна й часом високий тиск мій тато доглядає за мамою нашою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, вдягає, при чому так, щоб кофтинка пасувала штанам. Бо для мами це завжди було важливо… Мами не стало місяць тому,

– зізналася акторка.

Олена Кравець також поділилась, що за два роки до смерті її мама перестала впізнавати близьких людей. Через інсульт у неї постраждала короткострокова пам'ять.



Олена Кравець з батьками у 2019 / Фото з інстаграму Олени Кравець

Зазначимо, ще в лютому цього року Олена Кравець писала на своїй сторінці про те, що хоче перевезти своїх батьків з Кривого Року ближче до Києва.

Де зараз Олена Кравець?