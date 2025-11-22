Кравець народилась у Кривому Розі, як і деякі її колеги по сцені. У дитячі роки захоплювалась творчою діяльністю, але саме участь у КВК принесла їй першу популярність. Як розвивалась кар'єра акторки, чому старша донька вже багато років живе окремо та де Олена зараз, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Народився у Росії та був зіркою "95 Кварталу": де тепер гуморист Валерій Жидков

Як Кравець стала зіркою "95 Кварталу" та чому вирішила піти?

Свого часу гумористка отримала пропозицію стати ведучою на радіостанції "Радіо Система", а вже у 1998 році долучилась до "95 Кварталу". Через два роки команда переїхала до Києва.

Олена Кравець з мамою у 1993 році / Фото з особистого архіву

Кравець була не тільки акторкою, а й адміністративним директором. У виступах їй часто доводилось грати ролі політиків, чиєїсь дружини тощо.

Олена Кравець під час виступу у "Кварталі 95" / Фото пресслужби

Мало хто знає, що Олена Кравець – хрещена мати першої леді країни, Олени Зеленської. Виявилось, що під час хрещення доньки Зеленських – Олександри, священник запитав, чи всі хрещені. Дружина президента відповіла що ні. Від так, вона запропонувала Кравець стати її хрещеною матір'ю. Та, своєю чергою, погодилась. А чоловік Кравець став хрещеним батьком для доньки президентського подружжя.

Цікаво, що Олена була не тільки постійною учасницею акторського складу студії, а ще й спробувала власні сили в інших проєктах: серіал "Слуга народу", новорічний мюзикл "1+1 удома", долучилась до озвучування альбому "Ти [Романтика]", також її голосом озвучена книга "Сім чоловіків Евелін Гюго" тощо.

Кравець була тренеркою "Ліги сміху", а у 2019 році навіть стала учасницею "Танців із зірками". Їй вдалось пройти до чвертьфіналу, та акторку упродовж всього проєкту звинувачували у тому, що вона несправедливо залишається у проєкті. Та глядачі майже кожного випуску своїм голосуванням рятували пару від вильоту.

Олена Кравець і Максим Леонов – Фристайл ("Танці з зірками") дивіться відео онлайн

Після 25 років роботи у "Кварталі 95", жінка ухвалила рішення, що покидає команду. Як розповідала зірка, одна з причин – загострення шкірного захворювання під час війни.

"Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка. Це було ну дуже важке рішення. Трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе. Ми можемо нормально з хлопцями розмовляти завдяки тому, що вони знають мене давно. Я могла сказати, що мені потрібно взяти паузу. Коли я зрозуміла, що пауза затягнулася. Я сказала, що я йду", – відверто поділилась Олена.

Олена Кравець / Фото з інстаграму акторки

До роботи у "Кварталі 95" жінка повертатись не хоче.

Особисте життя

У 2002 році вийшла заміж за Сергія Кравця. Раніше чоловік був продюсером Студії "Квартал 95".

Весілля Олени Кравець / Фото видання "Телеграф"

Вже у 2003 році народилась донька Марія, а через 13 років – двійнята: хлопчик Іван і дівчинка Катя.

Молодші діти Олени Кравець / Фото з інстаграму акторки

Раніше Олена розповідала, що двічі втрачала вагітність на одному й тому ж терміні. Викидні траплялися через напружений графік.

Після народження молодших брата та сестри, Марія швидко подорослішала. Зіркова мама ухвалила рішення, що дівчина житиме окремо, бо у квартирі не було достатньо місця на таку кількість людей.

Сьогодні старша донька була ведучою подкасту "Вдома поговоримо", працює у танцювальному колективі IWD.Clan, а також розвиває свої соцмережі як блогерка.

Марія Кравець / Фото з інстаграму дівчини

В одному з інтерв'ю Марія розповіла, що між нею та мамою є дистанція.

Завжди у нас є дистанція. У нас завжди була дистанція. Я не дуже люблю дружні стосунки між батьками й дітьми. Я вважаю, що це трошки дивно. Але ми при цьому не менш близькі. У нас дуже сильний зв'язок. У нас дуже сильна близькість,

– поділилась Марія Кравець про стосунки з мамою.

У яких скандалах фігурувало прізвище Кравець?

Після того як акторка пішла з "Кварталу 95", вона стала ведучою шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дім". Та згодом розгорівся скандал на фоні того, що з державного бюджету на програму витратили понад 27 мільйонів гривень. Згодом Кравець повідомила, що у 2024 році "Тихий вечір" більше не виходитиме.

Кошти, про які йдеться, були виділені каналу на зйомки програми у 2023 році. У 2024-му програма не виходитиме. Через те що канал звітував на сайті Prozorro про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний прояв і привід для маніпуляцій з цією новиною,

– повідомила Олена Кравець.

Вона додала, що не відповідає за розподілення коштів чи фінансування каналу, адже є тільки ведучою, за що й отримує зарплатню.

Влітку минулого року Кравець та бренд brabrabra розгорнули рекламну ініціативу в якій відомі жінки "говорили" від імені військових. Військовослужбовиця Юлія Мала з позивним "Піранька" заявила, що вона не давала дозволу говорити від її імені.

Юлія Мала про Кравець та бренд / Фото з інстаграму

Бренд та сама акторка почали пояснювати, що не стали використовувати військових задля їхньої ж безпеки.

Де зараз Олена Кравець?

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, зірка з дітьми тимчасово виїхала за кордон, але згодом повернулась.

Сьогодні Кравець активно розвиває власні проєкти: запустила курс з техніки володіння голосом і вела подкаст на ютубі разом з донькою Марією "Вдома поговоримо". Цьогоріч акторка презентувала моновиставу "Можна я просто посиджу?", а 22 січня в кіно вийде комедія "Ну мам", де зіграла Олена.

Моновистава "Можна я просто посиджу?": дивіться відео онлайн

Кравець виконує ролі п'яти різних героїнь, які "проходять шлях переродження". Жінки приходять до особистих змін не так через війну, як через усвідомлення цінності життя.

Крім того, зірка пішла на письменницькі курси.

Я пішла на письменницькі курси й потрошку пишу. Кожного тижня я маю видавати два тексти, і вони одночасно є вправами. Я тренуюсь писати в різних методах. Мені це подобається. До речі, це дуже терапевтично. Це одночасно і щоденник, і як будь-яка письмова, паперова робота,

– розповіла Кравець.

Вона навіть натякнула на можливість видання власної книги новел у майбутньому.

Нещодавно ми розповідали, як зараз живе Ігор Ласточкін, який був зіркою "Ліги сміху".