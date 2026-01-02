Она впервые показала фото с округлым животиком. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

Вас также может заинтересовать Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ во второй раз женился и очаровал сеть свадебными фото

Фотографии Светлана опубликовала 1 января.

В 2026 году вот так,

– написала она под публикацией.

На этих фотографиях можно также увидеть двух детей и мужа Бевзы.

Для справки! Одежду от BEVZA носит немало мировых звезд: актриса Синтия Никсон, которая снималась в сериале "Секс и город", модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса и фотомодель Памела Андерсон, звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега и многие другие.



В то же время напомним, что недавно этот бренд попал в скандал из-за набора елочных украшений "Пять колосков".

Что известно о личной жизни Светланы Бевзы?