Она впервые показала фото с округлым животиком. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.
Вас также может заинтересовать Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ во второй раз женился и очаровал сеть свадебными фото
Фотографии Светлана опубликовала 1 января.
В 2026 году вот так,
– написала она под публикацией.
На этих фотографиях можно также увидеть двух детей и мужа Бевзы.
Для справки! Одежду от BEVZA носит немало мировых звезд: актриса Синтия Никсон, которая снималась в сериале "Секс и город", модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса и фотомодель Памела Андерсон, звезда сериала "Венздей" Дженна Ортега и многие другие.
В то же время напомним, что недавно этот бренд попал в скандал из-за набора елочных украшений "Пять колосков".
Что известно о личной жизни Светланы Бевзы?
- Дизайнер замужем за бывшим министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном. Они поженились в 2013 году.
- Пара воспитывает двух общих детей – сына Марка, который родился в 2014 году, и дочь Анну, которая появилась на свет в 2018 году.
- Известно также, что у Владимира есть старший сын Северин от первого брака. В октябре этого года он женился. Об этом писало издание "коротко про".