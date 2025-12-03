Тарас Тополя з початку повномасштабної війни змінив свою діяльність, однак все ще намагається знайти час на рідних та виховання дітей. Про це він розповів за лаштунками зйомок шоу "єПитання" для 24 Каналу.

Тарас Тополя поділився, що разом з дітьми іноді читає, ходить на прогулянки, у розважальні центри. Коли хороша погода – проводить час активно.

Це і катання на велосипедах, самокатах, взимку катання на лижах та сноубордах. Дітей потрібно розвивати всебічно. Іноді потрібно допомогти виконати домашнє завдання зі школи чи гітари, повчити англійську мову. Іноді чимось відволікти від гаджетів, в яких вони полюбляють сидіти,

– поділився співак.



Тарас Тополя з сином / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Вже за кілька днів в Україні відзначатимуть День святого Миколая. Тож не могли не запитати Тараса про це свято і традиції.

"Діти листа Миколаю не пишуть. Просто отримують якісь приємні подарунки під подушку", – зізнався лідер гурту АНТИТІЛА.



Тарас Тополя з донькою / Фото з інстаграму Тараса Тополі

